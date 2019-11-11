Экспорт августа оценили надвое

По данным регулярного доклада Центра развития Высшей школы экономики о помесячной динамике внешней торговли товарами с сезонной корректировкой, в августе продолжился вернувшийся в РФ в июле 2019 года (после спада в течение ноября 2018 — июня 2019 года) рост экспорта. Основные его источники — увеличение физических поставок за рубеж сырой нефти, пшеницы и меслина (см. «Сегодняшнее число») на фоне «хронического многомесячного снижения экспорта нефтепродуктов, необработанных лесоматериалов и древесной целлюлозы». В результате, исходя из оценок Центра развития, в июле—августе наметился разворот тенденции падения экспорта товаров: за два месяца (август относительно июня 2019 года) он вырос на 1,7%, импорт же увеличился лишь на 0,6% (активно рос ввоз стальных труб, лекарств и легковых автомобилей) — сальдо торгового баланса выросло, соответственно, на 3,1%. Впрочем, по оценкам ЦМАКП (также с учетом сезонности), экспорт товаров после отскока в июле в августе 2019 года снова снизился, как и импорт,— денежные объемы последнего полтора года практически не меняются, колеблясь около $20 млрд в месяц (см. график).

Хотя август важен для понимания направления движения экспорта, говорить о вероятном переломе его динамики можно будет по данным минимум трех кварталов. Пока же даже оценки Центра развития ВШЭ свидетельствуют, что за восемь месяцев (август 2019 года к декабрю 2018 года) внешнеторговый оборот уменьшился на 4,2%, экспорт — на 7,3%, импорт увеличился на 1,7%, а положительное сальдо торгового баланса сократилось на 17,3%. При этом внешнеторговый оборот со странами ЕC снизился на 6,9%, с Китаем — на 1,9%, с США — на 2,1%. «Динамика экспорта обусловлена главным образом динамикой цен на мировом энергетическом рынке. Падение мировых цен на нефть в ноябре 2018 — августе 2019 года (на 25,1%) стало причиной уменьшения объемов экспорта. На динамику импорта продолжали влиять спросовые ограничения на отечественных рынках товаров потребительского и инвестиционного назначения»,— поясняют авторы исследования. На этом фоне за первые восемь месяцев 2019 года экспорт высокотехнологичной продукции увеличился на 23,9%, а ее импорт — около двух третей общего объема импорта — сократился на 0,3%.

Алексей Шаповалов