120 миллионов тонн зерновых соберет РФ в 2019 году, подтвердил в пятницу Минсельхоз. Оперативные данные ведомства показали, что на 8 ноября убрано 98% посевов пшеницы, 80,1% кукурузы на зерно, 95% риса, 92,1% подсолнечника и 86,5% сои, всего намолочено 124 млн тонн в бункерном весе — обычно после подработки показатель снижается на 5–7%. Сбор пшеницы ожидается на уровне 78 млн тонн, ее экспорт в 2019/20 сельхозгоду (с 1 июля по 30 июня) оценивается Минсельхозом в 36 млн тонн (35,2 млн тонн годом ранее). Аграрное ведомство США также повысило свои прогнозы российского урожая пшеницы — до 74 млн тонн (с 72,5 млн тонн), экспорта — до 34,5 млн тонн (с 34 млн тонн в октябре).