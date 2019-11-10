Фаворитка, дылда и шпион

Объявлены номинанты на Призы европейского кино, присуждаемые Европейской киноакадемией. Среди них — два российских кинематографиста. Комментирует Андрей Плахов.

В главной категории «Лучший фильм» будут соревноваться «Офицер и шпион» Романа Полански, «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Отверженные» Ладжа Ли, «Предатель» Марко Беллоккьо, «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса и «Крушители системы» Норы Финшелдт. Среди них наибольшие шансы на успех у Альмодовара, снявшего лучшую свою картину за последние годы. То же самое можно было бы сказать и о Полански, но ему почти наверняка помешают страсти, не утихающие вокруг его прошлого.

По числу номинаций с лидерами сравнялся «Портрет девушки в огне» Селин Сьяммы, так что присутствие женщин-режиссеров в структуре европейского киноприза как никогда заметно (в номинации «Открытие» фигурирует также «Атлантика» Мати Диоп). В пятерку претенденток на награды попали и обе актрисы из «Портрета девушки в огне»: Ноэми Мерлан и Адель Энель. Последняя, помимо этой роли, обратила на себя внимание недавним заявлением о том, что на заре кинокарьеры, будучи подростком, стала объектом домогательств со стороны режиссера Кристофа Ружжиа, снимавшего ее в главной роли в фильме «Дьяволы». Явная рифма к «дьявольскому» имиджу Романа Полански, которая в контексте Европриза превращается в контррифму и требует от киноакадемиков большого дипломатического такта, чтобы правильно вырулить.

Почти наверняка в номинации «Европейская комедия» победит «Фаворитка» Лантимоса. Сложнее предсказать исход звездной схватки между исполнителями двух экстраролей — Антонио Бандераса («Боль и слава») и Жана Дюжардена («Офицер и шпион»). Что касается актрис, их в списке номинанток целых шесть, включая Оливию Колман из «Фаворитки», уже обладающую «Оскаром» и «Золотым глобусом» за свою коронную роль королевы Анны. Но мы, конечно, будем болеть за Викторию Мирошниченко, тонко и нежно сыгравшую в «Дылде» Кантемира Балагова юную фронтовичку, жестоко травмированную войной.

Российская история представлена на Европризе еще в одном фильме, включенном в документальную номинацию. Это — «Свидетели Путина» Виталия Манского, который оказался обладателем уникальных и доселе не обнародованных видеоматериалов, отснятых им в 1999-м и 2000 годах. Картина начинается с заявления Бориса Ельцина об отставке и его напутствия стране продолжить путь из тоталитарного прошлого в цивилизованное будущее. Конец фильма гораздо менее оптимистичен.

В категории анимационных фильмов выделяется «Бунюэль в лабиринте черепах» Сальвадора Симо, основой которого послужил комикс художника Фермина Солиса. И это тоже веяние нашего времени: комикс становится инструментом неожиданной интерпретации не только современной реальности, но таких икон интеллектуальной культуры, как Луис Бунюэль.