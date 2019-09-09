Венеция зашла с «Джокера»

«Джокер» Тодда Филлипса признан лучшим фильмом 76-го Венецианского фестиваля и награжден «Золотым львом». Гран-при жюри, второй в призовой иерархии, присужден картине «Я обвиняю» («Офицер и шпион») Романа Полански. Комментирует Андрей Плахов.

В сущности, произошло то, что должно было произойти. Полный жестокой энергии «Джокер» вырос из комикса, но превратился в глубокую притчу о природе и становлении зла. Он также отражает кризис общества, инфицированного бездушием и фарисейством. Сыгравший главную роль Хоакин Феникс побуждает вспомнить Роберта Де Ниро в его лучших фильмах и, очевидно, будет претендовать на «Оскар». Но именно явная «мейнстримность» картины могла сыграть против нее в системе приоритетов международного жюри, ведь возглавляла его аргентинка Лукресия Мартель, работающая в нише радикального артхауса.

В высшей степени достоин признания и фильм Романа Полански, воскрешающий печально знаменитое «дело Дрейфуса». В своем ветеранском возрасте, в 86 лет, Полански сумел поднять крупномасштабную историческую постановку, но главное, сделать ее глубоко личной и предельно актуальной. Однако и тут были сомнения в том, сумеет ли жюри абстрагироваться от привходящих обстоятельств — атмосферы нетерпимости, создаваемой вокруг фигуры режиссера феминистками.

Но Лукресия Мартель проявила широту художественного взгляда и независимость от террора среды.

Как сокрушались крупные издания, связанные с кинобизнесом, по поводу консерватизма Венецианского фестиваля, взявшего в конкурс только два фильма женщин-режиссеров… Но он оказался еще «консервативнее». Первый из этих двух «женских» фильмов — «Идеальный кандидат» Хайфы Аль-Мансур из Саудовской Аравии — вообще не был награжден, хотя в центре его борьба женщины с патриархатом за полноценную роль в политической жизни. А второй — «Молочные зубы» австралийки Шеннон Мерфи — отмечен только призом Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру. То есть наградили не исполнительницу женской роли, а ее партнера — харизматичного Тоби Уоллеса в роли хулигана-наркодилера, скрашивающего последние дни больной раком юной героини.

Главный актерский приз — Кубок Вольпи — присужден итальянцу Луке Маринелли, с большим чувством и мастерством сыгравшему героя киноромана Пьетро Марчелло «Мартин Иден» — не просто достойной экранизации Джека Лондона, но чрезвычайно интересной режиссерской работе. Она вполне заслужила приз за режиссуру, но жюри предпочло наградить картину «О бесконечности» шведа Роя Андерссона. Она значительно уступает его же абсурдистской комедии «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии», победившей в Венеции пять лет назад, хотя и выполнена в том же ключе.

Ничего выдающегося не показала и француженка Ариан Аскарид в фильме Робера Гедигяна «Глория Мунди» в роли простой женщины, вынужденной решать непростые жизненные задачи: были и более интересные кандидатки на женский Кубок Вольпи, но получила его именно она.

Но, несмотря на эти спорные моменты, а без них не бывает, жюри разыграло разумную и красивую партию в целом.

«Серебряным львом» за сценарий награжден гонконгский анимационный фильм «Дом 7 по Черри-Лейн» режиссера Юньфаня — изумительная синефильская фантазия с элегантными нарядами, эротикой и влюбленностью, а также образом старого Гонконга, исчезающего с лица земли. Спецприз жюри отдало другой неформатной картине — итальянской. Она называется «Мафия уже не та, что раньше» и снята режиссером Франко Мареско. Используя средства документальной сатиры, он издевается не только над сицилийской мафией, но и над той обывательской средой, что по-прежнему подпитывает ее.

Помимо главного на фестивале был второй конкурс — «Горизонты», в нем собраны многие фильмы, снятые в духе эксперимента. Главный приз жюри вручило украинской «Атлантиде» Валентина Васяновича — драматической кинопоэме о Донбассе, ставшем в результате войны зоной экологической и моральной катастрофы. Действие происходит в 2025 году, когда война как бы закончилась и как бы выиграна (Украиной), но ее раны продолжают кровоточить. Жесткое, бескомпромиссное и в то же время полное поэзии зрелище принесло крупный международный успех украинскому кино. Предыдущие сопутствовали картинам Мирослава Слабошпицкого «Племя», в котором Васянович участвовал как продюсер и оператор, и «Донбассу» Сергея Лозницы.