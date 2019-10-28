Европа усомнилась в Сербии

Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что подписанное в пятницу соглашение о свободной торговле с ЕАЭС не противоречит европейскому пути Белграда. Между тем Евросоюз, призывавший Сербию отказаться от подписания соглашения, пообещал «внимательно следить за ситуацией». А в Европарламенте вообще усомнились в «приверженности Белграда европейской перспективе». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

«Соглашение о свободной торговле с ЕАЭС соответствует европейской политике Сербии. Это экономическое, а не политическое соглашение»,— заявила сербский премьер Ана Брнабич по возвращении в Белград из Москвы, где она в пятницу подписала соответствующий документ. Сербские власти настаивают, что договоренность выгодна Белграду, ибо открывает ему доступ на рынок с 180 млн потребителей и освобождает от пошлин около 95% сербских товаров, идущих в страны ЕАЭС.

Впрочем, в Евросоюзе, куда Сербия стремится вступить, на соглашение с ЕАЭС смотрят иначе. В конце августа, когда стало известно о предстоящем подписании, главы МИДов Евросоюза призвали Сербию отказаться от этого, объявив, что соглашение противоречит ее планам по вступлению в ЕС. Общее мнение европейских министров тогда выразил глава МИД Словакии Мирослав Лайчак:

«Вы не можете одновременно двигаться по нескольким направлениям. Если ваша ориентация на Европу серьезна, тогда принимайте решения, которые вас приближают к ней. Чего не скажешь об этом решении».

На сей раз представитель ЕС Майя Косьянчич предупредила, что в ходе переговоров с Евросоюзом Сербия «обязалась к моменту вступления выйти из всех договоров о свободной торговле» и что в Брюсселе «внимательно следят за ситуацией». Она напомнила, что главный торговый партнер Белграда — ЕС, на который приходится 63% ее торговли, в то время как на Россию — менее 10%, а «европейские инвестиции в Сербию в десять раз больше российских».

Почти одновременно с негативной реакцией руководства ЕС на подписание Сербией соглашения с ЕАЭС в Европарламенте был подготовлен аналитический доклад о политике Белграда. Его главный вывод звучит как серьезное предупреждение Белграду:

«Разочарованная медленным прогрессом на пути к членству в ЕС Сербия открыла дорогу к тесным связям с Россией и Китаем, что ставит под сомнение общую приверженность Белграда европейской перспективе».

В последнее время Сербия действительно значительно активизировала свою политику на российском направлении. За неделю до визита Аны Брнабич в Москву Белград посетил российский премьер Дмитрий Медведев. Вслед за ним там побывал и глава СВР Сергей Нарышкин. На начало декабря намечена встреча президента РФ Владимира Путина со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

А на минувшей неделе президент Сербии посетил совместные сербско-российские военные учения «Словенский щит-2019», проходящие до 29 октября на сербском аэродроме в Батайнице. В этих учениях участвует дивизион российских зенитных ракетных комплексов С-400 и батарея «Панцирь-С», которые были доставлены в Сербию военно-транспортными самолетами ВКС России. При этом в российском Минобороны особо отметили, что это первый случай, когда комплексы С-400 участвуют в учениях за пределами РФ. Во время посещения учений Александр Вучич сообщил, что Сербия приобретет у России одну систему «Панцирь-С», а с двумя С-400 решила бы все проблемы с защитой своего воздушного пространства.

Активизация Сербии на российском направлении происходит на фоне заметного ужесточения давления на Белград со стороны Запада по Косово. На минувшей неделе Александр Вучич откровенно признал, что «в косовском урегулировании Белграду сегодня никто не предлагает ничего, кроме признания Косово в его нынешних границах». А влиятельное белградское издание Blic со ссылкой на информированный источник сообщило, что на недавней встрече с президентом Сербии новый спецпредставитель США по сербско-косовскому урегулированию Ричард Гренелл потребовал от Александра Вучича скорейшего признания Косово и сообщил, что Америка подтолкнет и ЕС к ужесточению давления на Белград в том же направлении.

Неприятным сигналом для Сербии, как, впрочем, и для остальных балканских государств, стал и недавний отказ Совета ЕС начать обещанные переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении, хотя эти две страны выполнили практически все требования для этого, а Скопье заключил с Афинами историческое соглашение о новом названии македонского государства. На Балканах это расценили как по меньшей мере «приостановку расширения ЕС». А президент Сербии увидел в этом решении «подтверждение правильности своей политики укрепления связей с Россией и Китаем». «Мы должны сами о себе позаботиться. Это единственный (правильный.— “Ъ”) способ и подход. Все иное было бы безответственным»,— заявил на днях Александр Вучич в интервью Financial Times.

«Рост активности Сербии в отношениях с Россией действительно заметен,— подтвердил “Ъ” на условиях анонимности европейский дипломатический источник.— Означает ли это и корректировку внешнеполитических акцентов Белграда, должны прояснить сами сербские представители».

Такая возможность представится уже в ближайшее время. Покидающая свой пост глава европейской дипломатии Федерика Могерини пригласила балканских лидеров на рабочий ужин 29 октября. А глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проведет в тот же день отдельную встречу с Александром Вучичем.