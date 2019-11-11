«Решения нынешней администрации США рациональными и предсказуемыми не назовешь»

В Москве в субботу завершилась Конференция по нераспространению, организованная российским Центром энергетики и безопасности. В ней приняли участие многие высокопоставленные дипломаты из России, Китая, Ирана и ряда других стран. Действующие сотрудники Госдепа США в зале тоже были, но не выступали и с СМИ не общались, хотя критика в адрес Вашингтона звучала едва ли не в каждом выступлении. Один из самых авторитетных участников форума из числа бывших дипломатов Томас Кантримен, до 2017 года занимавший пост помощника госсекретаря США, прокомментировал претензии в адрес своей страны в интервью корреспонденту “Ъ” Елене Черненко.

— В ходе конференции звучало много критики в адрес США. С вашей точки зрения, она оправданна или нет?

— Частично оправданна. Как гражданин США я очень сожалею, что администрация Дональда Трампа отказывается от лидерства в целом ряде сфер, не только в области контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения. Решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД.— “Ъ”), может быть, и оправданно, поскольку Россия нарушила его, но то, как это было сделано, было неумело и непродуманно. Решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (по иранской ядерной программе.— “Ъ”) ничем оправдать нельзя. Иными словами, критика, прозвучавшая на конференции, частично имеет под собой основание.

Но не вся. Представители России и Китая, критикующие США, закрывают глаза на то, что их страны также внесли вклад в негативную динамику в сфере контроля над вооружениями.

— Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в ходе конференции критически высказался о позиции США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он не исключил, что Вашингтон просто тянет время до истечения этого договора в 2021 году и ищет предлог не продлевать его.

— Возможно, так и есть. Но на самом деле я более оптимистично настроен в отношении будущего этого договора, чем большинство людей. Я не гарантирую, что он будет продлен. Этого никто не может сейчас гарантировать. Пытаться делать прогнозы по поводу тех или иных решений Дональда Трампа — неблагодарное дело. Насколько я понимаю, в Белом доме приняли решение определиться с этим позже. Это не очень хорошо. Правильным было бы продлить СНВ-3 до намеченной на май 2020 года обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Но я больше не считаю, что в Белом доме просто ищут предлог избавиться от этого договора. Я был уверен в этом, когда советником президента по национальной безопасности был Джон Болтон. Но теперь я так не считаю.

На мой взгляд, важно, чтобы в момент, когда президенты США и России будут продлевать СНВ-3, они также сделали очень четкое заявление по поводу того, каким они видят будущее контроля над вооружениями. Речь не идет о новом договоре или поправках к действующему соглашению, а об обещании, что они продолжат сотрудничество в сфере контроля над вооружениями и что они надеются в будущем подключить Китай к этому процессу. Это, кстати, позволило бы Дональду Трампу объявить, что он добился едва ли не большего успеха, чем его предшественник. И мне кажется, что это возможно.

Оптимизма мне придает и то, что с учетом динамики в Вашингтоне и нестихающего возмущения по поводу вмешательства России в наши выборы продление СНВ-3 — это единственный шаг, который позволит Дональду Трампу улучшить отношения с Россией и будет одобрен как республиканцами, так и демократами.

— А до какого срока в администрации Дональда Трампа могут тянуть с решением?

— Технически срок договора истекает 5 февраля 2021 года.

— И его можно продлить прямо в последний день?

— Думаю, что да. Хоть в последнюю минуту. Это, конечно, не идеальный вариант. Не исключено, что к этому времени — концу января — у нас будет новый президент. Но даже если так, можно успеть продлить договор.

— Стороны могут просто обменяться дипломатическими нотами или как?

— Да хоть уведомлением по факсу.

— Представители администрации США выразили озабоченность новейшими российскими системами вооружений. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в ходе конференции сказал, что два комплекса — «Сармат» и «Авангард» — могут быть включены в СНВ-3, если он еще будет действовать, когда они будут развернуты. Но о трех других системах — «Кинжал», «Посейдон» и «Буревестник» — Россия готова говорить, только если США пойдут на уступки по противоракетной обороне, вопросу о размещении оружия в космосе и другим волнующим Москву аспектам. Как вы оцениваете вероятность таких переговоров?

— Прежде всего я хотел бы сказать, что считаю очень полезным, что российские официальные лица публично сказали, что два новых комплекса, которые могут быть развернуты в ближайшие пять лет, могут быть включены в СНВ-3. Что касается остальных новых систем, то я понимаю желание России обусловить их обсуждение более широким диалогом. Я всячески поддерживаю идею такой дискуссии.

В то же время подчеркну: хоть я и понимаю, чем руководствовались в России при создании этих видов вооружений, я считаю их разработку плохой идеей. Они лишь дестабилизируют ситуацию. А крылатая ракета с ядерной энергетической установкой («Буревестник».— “Ъ”) — это одна их самых идиотских военных разработок, о которых я когда-либо слышал.

— Дональд Трамп неоднократно говорил о желании заключить некую новую сделку по контролю над вооружениями с Россией и Китаем. Но Вашингтон до сих пор не предоставил Москве никакой конкретики на этот счет. В ходе конференции китайские дипломаты сказали, что и Пекину США ничего конкретного не предлагали, а посему в Китае решили, что идея с трехсторонним договором — это уловка, предлог не продлевать СНВ-3.

— Мне кажется, что Дональд Трамп искренне хочет подключить Китай к процессу контроля над вооружениями. Похоже, что он реально верит в такую возможность. Но эта идея преждевременна. Я не вижу действенного способа втянуть китайцев в подобные переговоры. Не удивлен, что США пока не смогли даже в самых размытых штрихах обрисовать такую сделку. О чем Вашингтону сейчас говорить с Пекином? Но это не уловка. Это хорошая цель на среднесрочную перспективу. В краткосрочной перспективе надеяться на что-то в этом плане нереалистично.

— После развала Договора о РСМД Россия предложила НАТО ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности на европейской территории и выразила готовность пойти на верификационные меры. Вы считаете это предложение реализуемым?

— Да, шансы на сотрудничество есть. Но меня удивляет предложение ввести мораторий на размещение новых комплексов уже после того, как Россия развернула на своей территории несколько десятков таких ракет. Россия бы вряд ли захотела садиться за стол переговоров, если бы НАТО предложило договариваться о моратории, заранее разместив на своей территории подобные комплексы. Но это не означает, что шанса на продвижение нет. Я уверен, что и в Кремле, и в Белом доме очень рады, что Договор о РСМД развалился. Особенно этому радуются военные обеих стран. Пусть и там и там делают вид, что расстроены: обе стороны лишь пытались выставить друг друга виноватыми в развале договора, вместо того чтобы спасать его.

Я не думаю, что Вашингтон и Москва смогут сами договориться о сохранении ключевых принципов Договора о РСМД. Но, возможно, им помогут европейские страны, как входящие в НАТО, так и не являющиеся членами альянса. Ведь именно им угрожают новые российские ракеты. Одним из вариантов было бы соглашение не оснащать ракеты средней дальности ядерными боеголовками. Вторым вариантом было бы соглашение о географических ограничениях.

— Вы имеете в виду, что Россия могла переместить новую крылатую ракету наземного базирования 9М729 за Урал? (Именно ее США называли «ракетой-нарушителем» в ходе переговоров о Договоре о РСМД.)

— Да. Это был бы один из вариантов. Третий вариант: НАТО соглашается развернуть не большее количество ракет средней дальности, чем уже развернуто Россией. Идеи есть. Воплотить их будет непросто, но, возможно, мы сможем предотвратить гонку вооружений в Европе, как это было в 1980-х.

— Сергей Рябков сказал на конференции, что американцы уже после развала Договора о РСМД дали понять, что «они вышли из него не из-за 9М729». Я вижу тут два варианта. Либо США не верят, что Россия продемонстрировала миру в январе подделку, либо они признаются, что их выводы по поводу 9М729 были ошибочными. Вы понимаете, о чем идет речь?

— Я не имею ни малейшего понятия, о чем может идти речь.

— А по вопросу о ракетах средней и меньшей дальности есть какой-то дедлайн?

— Не думаю. Вряд ли администрация США быстро определится по вопросу создания и размещения таких ракет. Тут много аспектов не только с технической точки зрения, но и с политической: нужно соответствующее решение НАТО. А его не так легко будет добиться.

— Это должно быть консенсусное решение?

— Многие члены альянса считают, что подобные решения должны приниматься консенсусом. Официально представители НАТО также говорят об этом. Но некоторые люди переживают, что речь может пойти о двусторонних договоренностях.

— Между США и, например, Польшей?

— Между США и одной из стран НАТО. Я предполагаю, что это возможно. Но поскольку официальная позиция заключается в том, что нужен консенсус, то идти таким путем было бы очень неразумно. В любом случае это не произойдет быстро.

— В американской прессе сообщается о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, позволяющему странам совершать наблюдательные полеты над территорией друг друга. Соответствующий документ якобы уже лежит на столе у Дональда Трампа, притом что против такого решения категорически выступают союзники США. Как вы думаете, как будут развиваться события?

— Честно говоря, я не знаю. Но знаю, что внутриведомственное обсуждение этого вопроса началось только после того, как утечки о таком документе появились в СМИ. Все предыдущие администрации решали подобные вопросы в обратном порядке.

По моим ощущениям, большинство ведомств в США поддерживают сохранение членства страны в Договоре по отрытому небу. Это в интересах США, России и остальных 32 его стран-членов. Включая, например, Украину и Грузию, частично оккупированных Россией. Этим странам важно, чтобы договор продолжал действовать.

Но я не буду делать ставок на этот счет. Повторюсь: решения нынешней администрации США рациональными и предсказуемыми никак не назовешь.

— Россия предложила США переподтвердить заявление Михаила Горбачева и Рональда Рейгана о том, что ядерную войну невозможно выиграть и поэтому ее нельзя развязывать. В ходе конференции в Москве эту идею горячо поддержала замгенсека ООН Идзуми Накамицу. Почему администрация Дональда Трампа тянет с ответом.

— Не могу вам сказать. Сделать подобное заявление легко, это очевидно. Но почему-то вашингтонские чиновники не способны сделать это, как и, например, переподтвердить свою приверженность ст. 6 ДНЯО (о необходимости разоружения.— “Ъ”). Это разочаровывает. Это не то, чего ожидают от страны, которая называет себя лидером и супердержавой.