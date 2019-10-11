Правдозащитная деятельность

В распоряжении “Ъ” оказался проект отчета региональной мониторинговой рабочей группы по выборам в Москве Совета по правам человека при президенте РФ, в котором общественники просят законодателей «предусмотреть правовые механизмы ограничения потока фейковой информации» во время выборов. Инициативу поддержали не все члены СПЧ, расценив ее как «проявление политической цензуры». В профильном комитете Госдумы заявили, что правовые механизмы для блокировки потенциально опасных фейков уже существуют и успешно используются, а СПЧ, вместо того чтобы снижать ограничения, предлагает их увеличить.

Члены СПЧ на сегодняшнем заседании планируют обсудить проект отчета региональной мониторинговой рабочей группы по выборам в Мосгордуму, который накануне разослали членам совета для ознакомления. Общественники намерены подготовить консолидированный доклад по прошедшим выборам с учетом отчетов по регионам, сообщил “Ъ” член совета Игорь Борисов.

В проекте отчета группы законодателям, в частности, рекомендовано «предусмотреть правовые механизмы ограничения потока фейковой информации, побуждающей избирателей к участию или неучастию в выборах, а также к голосованию за того или иного кандидата, не ущемляя при этом свободу слова и свободу самовыражения».

Предложение стало итогом мониторинга СПЧ, который показал, что в ходе избирательной кампании происходила «дезинформация избирателей», в частности, «о якобы имевших место нарушениях на выборах».

Речь идет в том числе о «Карте нарушений на выборах», созданной движением «Голос». В проекте отчета сказано, что опубликованные нарушения «в большинстве случаев» не подтверждались либо «были сразу устранены без ущемления избирательных прав граждан». Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц сообщил “Ъ”, что не согласен с такими выводами: «Например, незаконная агитация, расклейка на дверях подъезда: нарушение есть на "Карте нарушений", есть ссылки на видеозаписи, видно, что приезжала полиция и все устранили. СПЧ выехали на место через девять дней и пишут, что размещение агитации в неположенных местах не обнаружено, в ОИК заявили, что жалоба к ним не поступала».

Также в проекте указано, что фейковые новости о нарушениях на выборах в Москве активно распространялись в блогах и соцсетях, чтобы «подорвать веру в честные выборы и попытаться делегитимизировать выборы за счет низкой явки».

Распространение фейковых новостей о нарушениях на выборах — «побочный эффект развития информационных технологий и плата за возросшую скорость получения адресной информации», заявляет Игорь Борисов. По его словам, мобильным группам СПЧ, которые выезжали на место, чтобы проверить достоверность сообщения, не всегда удавалось сделать это быстро: «За это время фейки и чьи-то шутки могли повлиять на формирование воли избирателя, а избирательный процесс необратим». Господин Борисов считает, что следует законодательно предусмотреть санкции за ложную информацию в ходе избирательной кампании.

Предложение об ограничении фейковой информации — лоббирование политической цензуры, которое априори не может исходить от СПЧ, уверен Григорий Мельконьянц: «Лоббисты этих поправок имеют собственный корыстный интерес, так как на контроль будет выделяться бюджет. В итоге, как мы видели на прошедших выборах, фейкоделы и фейкоразоблачители сливаются».

Перед тем как вводить новые ограничения, необходимо понять, не решают ли поднятые СПЧ проблемы действующие законы, заявил в беседе с “Ъ” председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин (СР): «Прежде чем вводить какое-либо новое регулирование, надо понимать, что все имеющиеся инструменты контроля использованы». Господин Левин также добавил, что, по его мнению, СПЧ организован, «чтобы создавать предпосылки для снижения различных ограничений, а не для их увеличения».

Заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) в беседе с “Ъ” сообщил, что с задачей блокировки фейков полностью справляется Роскомнадзор: «Я сам лично обращался в РКН по поводу фейковой информации, в том числе о кандидате от ЛДПР, и эти данные были заблокированы». Он добавил, что парламентарии «внимательно анализируют и стараются реагировать» на сообщения в соцсетях и других интернет-ресурсах, которые имеют «признаки недостоверности». Депутат также добавил, что «не нашел каких-то ярких событий, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан» во время выборов в Мосгордуму.

По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, нет возможности гарантированно оградить избирателей от фейков. «Кроме того, срок жизни любой информации составляет от нескольких часов до пары дней, поэтому система логического изъятия или блокировки ее распространения, в том числе в социальных сетях, ничего не дает, а скорее приводит к обратному эффекту»,— заключил господин Мариничев.

Кира Дюрягина, Ангелина Галанина