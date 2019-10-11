Минкульт Украины предложил ввести уголовную ответственность за фейки

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что нужно ввести уголовную ответственность за искажение общественного мнения. По его словам, такую меру нужно распространить на манипуляции, создание и управление «ботофермами» и на фейки в СМИ.

«Это уже в принципе более серьезная ответственность, когда люди за деньги искажают общественное мнение. Сегодня нет за это ответственности, но мне кажется, что необходимо вообще ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность»,— сказал господин Бородянский в эфире радио «Новое время» (цитата по «Интерфаксу»).

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 10 октября, выступил за устранение возможности влияния предпринимателей на редакционную политику СМИ, которые им принадлежат. По его мнению, они должны оставаться бизнесменами, а не политиками. Он готов поддержать разработку соответствующего законопроекта. «Мы ждали, когда у нас полностью сформируется министерство, которым руководит Владимир Бородянский, и мы начнем. Выстроим рамку для этого законопроекта и будем обсуждать. Мы должны обсудить это с телеканалами, чтобы у нас не было никаких недоразумений», — сказал президент во время пресс-марафона.

Напомним, в России региональная мониторинговая рабочая группа Совета по правам человека при президенте России по выборам в Москве предложила ограничить «поток фейковой информации» во время выборов.

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