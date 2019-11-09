Путин призвал увеличить объем подготовки специалистов в области ИИ

Президент России Владимир Путин считает необходимым увеличить объем подготовки специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ). Он выразил уверенность, что Россия способна стать одним из глобальных лидеров в этой сфере.

«Именно люди, их талант, энергия являются главным фактором успеха не только в сфере искусственного интеллекта, но и по всем направлениям технологического развития… Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартап, рискует, выводит на рынок прорывные продукты»,— сказал он, выступая на конференции AI Journey (цитата по ТАСС).

Президент России выразил уверенность в способностях страны занять лидирующие позиции в сфере ИИ. «Мы должны и, убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта, это вопрос нашего будущего, места России в мире»,— сказал президент.

Кроме того, он считает необходимым увеличить объем подготовки программистов, математиков, компьютерных лингвистов и специалистов по обработке данных. «Системы искусственного интеллекта способны создавать только интеллектуально хорошо подготовленные люди»,— заявил господин Путин.

Напомним, в октябре президент России подписал указ об утверждении национальной «Стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года». Значительная часть документа посвящена созданию благоприятного правового режима для развития технологий, включая выработку этических норм взаимодействия человека и искусственного интеллекта. Стратегия носит рамочный характер — конкретные целевые показатели и перечень мероприятий по их достижению установит федеральный проект в составе нацпрограммы «Цифровая экономика», который должен быть подготовлен до 15 декабря этого года.

Подробнее — в материале “Ъ” «Моральный кодекс строителей интеллекта».

О перспективах использования ИИ в бизнесе — в материале “Ъ” «Искусственный интеллект требует естественного».