Бастрыкин передал в центральный аппарат СКР дело о гибели ребенка в Турции

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат СКР уголовное дело о гибели в Турции 12-летней Алисы Адамовой из Санкт-Петербурга, говорится в сообщении ведомства. К господину Бастрыкину обратился отец девочки во время личного приема.

«По словам отца девочки, следствие ведется неинтенсивно. Он попросил привлечь к установлению обстоятельств гибели ребенка центральный аппарат Следственного комитета России. Председатель выразил соболезнования родителям и, согласившись с их просьбой, поручил организовать дальнейшее следствие силами опытных сотрудников ГСУ СК России»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, трагедия произошла 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме. Руку ребенка засосало в трубу бассейна, из-за чего она провела под водой не менее пяти минут и получила тяжелые травмы. Алису поместили в реанимацию больницы города Денизли. По данным ТАСС, прибывшие в Турцию врачи из Санкт-Петербурга осмотрели девочку и были готовы транспортировать ее в Россию, но отмечали, что это может принести дополнительные осложнения. Родители пострадавшей приняли решение не рисковать и остаться в Турции. Девочка умерла 28 августа. СКР возбудил по факту гибели ребенка уголовное дело.

Подробнее о случившемся в турецком отеле читайте в материале “Ъ”.