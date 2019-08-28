Умерла пострадавшая в Турции девочка из Санкт-Петербурга

Пострадавшая в бассейне одного из отелей Бодрума (Турция) 12-летняя Алиса Адамова умерла, об этом в среду в соцсетях сообщил ее отец. 18 августа во время купания руку девочки затянуло в насос бассейна, ребенок провел под водой около пяти минут и получил тяжелые травмы. Репатриацию тела страховая компания обещает организовать в течение ближайших дней. Посольство и генконсульство России в Турции заявили, что будут следить за расследованием трагического инцидента.
«В начале четвертого Алиска умерла, — сообщил отец девочки Андрис Лейкуцис в соцсетях.— Всем, кто был рядом, спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше». 12-летняя Алиса Адамова из Санкт-Петербурга 18 августа пострадала в бассейне отеля Sunhill турецкого города Бодрум: ее руку затянуло в трубу бассейна, на которой, по сообщению СМИ, отсутствовала защитная решетка или иной вид ограждения. Когда насос был остановлен, руку удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна.
За почти пять минут, проведенные под водой, девочка получила серьезные травмы. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу Бодрума, затем ее транспортировали в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение. Семья девочки подала заявление в турецкую полицию о ненадлежащем техническом состоянии бассейна.
21 августа СМИ сообщили, что мать пострадавшей Наталья Адамова обратились в генконсульство РФ в Анталье с просьбой организовать встречу турецких и российских врачей. Она рассказала, что сотрудники клиники владеют только турецким языком, оформляя все документы только на нем, и не говорят по-английски. «После того как о нашей трагедии узнали в Смольном, мне позвонили врачи одной из санкт-петербургских клиник, готовые оказать медицинскую помощь, дать консультации,— рассказывала Наталья Адамова тогда “РИА Новости”.— Но я даже не смогла ответить на простые вопросы о медицинских показателях, и у турецких врачей не спросишь. Переводчика тут нет».
22 августа врачи из Санкт-Петербурга прибыли в Турцию. Как сообщал главный детский анестезиолог-реаниматолог комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Владимир Копылов после осмотра девочки, тяжесть ее состояния была «связана не только с поражением головного мозга, но и с другими органами, в частности — с легкими». Российские врачи не рекомендовали транспортировать ребенка в Россию, опасаясь возможного ухудшения состояния девочки. Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и оставалась в состоянии комы.
Посольство и генконсульство России в Анталье 28 августа распространили сообщение, в котором сказано, что «несмотря на предпринятые медицинским персоналом университетской больницы Памуккале усилия, скончалась россиянка Алиса Адамова, госпитализированная в критическом состоянии после несчастного случая»: «По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца. Выражаем искренние соболезнования родителям, родным и близким в связи с безвременной утратой».
«Российская сторона продолжит внимательно следить за ходом расследования правоохранительными органами Турции трагического инцидента, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка,— говорится в заявлении.— Надеемся, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание».
В генконсульство пообещали «в координации с местными властями обеспечить всю необходимую помощь по организации репатриации тела». Как сообщили журналистам в страховой компании «Согласие», где была застрахована Алиса Адамова, компания «полностью оплатит все проведенное лечение и репатриацию на родину, а также возвращение в Россию родителей девочки»: «Репатриация будет осуществлена в ближайшие несколько дней, после оформления всех документов, которым займутся сотрудники сервисной компании при участии представителей российского посольства в Турции».
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