Умерла пострадавшая в Турции девочка из Санкт-Петербурга

Пострадавшая в бассейне одного из отелей Бодрума (Турция) 12-летняя Алиса Адамова умерла, об этом в среду в соцсетях сообщил ее отец. 18 августа во время купания руку девочки затянуло в насос бассейна, ребенок провел под водой около пяти минут и получил тяжелые травмы. Репатриацию тела страховая компания обещает организовать в течение ближайших дней. Посольство и генконсульство России в Турции заявили, что будут следить за расследованием трагического инцидента.

«В начале четвертого Алиска умерла, — сообщил отец девочки Андрис Лейкуцис в соцсетях.— Всем, кто был рядом, спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше». 12-летняя Алиса Адамова из Санкт-Петербурга 18 августа пострадала в бассейне отеля Sunhill турецкого города Бодрум: ее руку затянуло в трубу бассейна, на которой, по сообщению СМИ, отсутствовала защитная решетка или иной вид ограждения. Когда насос был остановлен, руку удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна.

Спасением девочки занимались только отец и оказавшиеся рядом туристы, именно они освобождали ее руки и делали искусственное дыхание. Отец Алисы рассказал СМИ, что сотрудники отеля никакой помощи во время инцидента не оказывали.

За почти пять минут, проведенные под водой, девочка получила серьезные травмы. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу Бодрума, затем ее транспортировали в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение. Семья девочки подала заявление в турецкую полицию о ненадлежащем техническом состоянии бассейна.

21 августа СМИ сообщили, что мать пострадавшей Наталья Адамова обратились в генконсульство РФ в Анталье с просьбой организовать встречу турецких и российских врачей. Она рассказала, что сотрудники клиники владеют только турецким языком, оформляя все документы только на нем, и не говорят по-английски. «После того как о нашей трагедии узнали в Смольном, мне позвонили врачи одной из санкт-петербургских клиник, готовые оказать медицинскую помощь, дать консультации,— рассказывала Наталья Адамова тогда “РИА Новости”.— Но я даже не смогла ответить на простые вопросы о медицинских показателях, и у турецких врачей не спросишь. Переводчика тут нет».

22 августа врачи из Санкт-Петербурга прибыли в Турцию. Как сообщал главный детский анестезиолог-реаниматолог комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Владимир Копылов после осмотра девочки, тяжесть ее состояния была «связана не только с поражением головного мозга, но и с другими органами, в частности — с легкими». Российские врачи не рекомендовали транспортировать ребенка в Россию, опасаясь возможного ухудшения состояния девочки. Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и оставалась в состоянии комы.

Посольство и генконсульство России в Анталье 28 августа распространили сообщение, в котором сказано, что «несмотря на предпринятые медицинским персоналом университетской больницы Памуккале усилия, скончалась россиянка Алиса Адамова, госпитализированная в критическом состоянии после несчастного случая»: «По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца. Выражаем искренние соболезнования родителям, родным и близким в связи с безвременной утратой».

«Российская сторона продолжит внимательно следить за ходом расследования правоохранительными органами Турции трагического инцидента, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка,— говорится в заявлении.— Надеемся, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание».

В генконсульство пообещали «в координации с местными властями обеспечить всю необходимую помощь по организации репатриации тела». Как сообщили журналистам в страховой компании «Согласие», где была застрахована Алиса Адамова, компания «полностью оплатит все проведенное лечение и репатриацию на родину, а также возвращение в Россию родителей девочки»: «Репатриация будет осуществлена в ближайшие несколько дней, после оформления всех документов, которым займутся сотрудники сервисной компании при участии представителей российского посольства в Турции».

Николай Борисов, Валерия Мишина