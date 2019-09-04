СКР возбудил дело по факту гибели в Турции девочки из Санкт-Петербурга

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после смерти 12-летней Алисы Адамовой из Санкт-Петербурга, отдыхавшей в Турции. При нырянии в бассейне отеля ее рука застряла в трубе системы фильтрации. За почти пять минут, проведенных под водой, девочка получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована в местную больницу.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и поставлено главой СКР Александром Бастрыкином на контроль в центральном аппарате.

«По версии следствия, данная трагедия стала результатом оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, со стороны сотрудников отеля, которыми не было обеспечено надлежащее технически исправное состояние элементов системы водоподготовки плавательного бассейна, пригодное для его безопасной эксплуатации»,— говорится в сообщении СКР.

Трагедия произошла 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме. Руку ребенка засосало в трубу бассейна, из-за чего она провела под водой не менее пяти минут и получила тяжелые травмы. Алису поместили в реанимацию больницы города Денизли. Как передает агентство ТАСС, прибывшие в Турцию врачи из Санкт-Петербурга осмотрели девочку и были готовы транспортировать девочку в Россию, но отмечали, что это может принести дополнительные осложнения. Родители пострадавшей приняли решение не рисковать и остаться в Турции. Девочка умерла 28 августа.

Подробнее о случившемся в турецком отеле читайте в материале “Ъ”.