Помпео обвинил Дамаск и Москву в авиаударах по гражданским объектам

Сирийские войска при поддержке России за последние 48 часов нанесли авиаудары по нескольким гражданским объектам (школа, больница, дома), в результате чего погибли 12 человек, а пострадали почти 40, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Россия и режим Асада (президента Сирии Башара Асада.— “Ъ”)» должны разрешить эту проблему в рамках процесса, поддерживаемого ООН, и прекратить вести боевые действия в гражданских районах»,— написал господин Помпео в Twitter.

Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус позднее также заявила, что США «решительно осуждают» авиаудары по гражданским объектам. «В результате этих жестоких нападений были убиты и ранены тысячи. Это насилие и разрушение должно быть прекращено»,— написала она в Twitter.

Минобороны России пока не прокомментировало эти заявления.

Напомним, в октябре газета The New York Times опубликовала материал, в котором обвинила Россию в неоднократных бомбардировках сирийских больниц. По данным издания, 5–6 мая в течение 12 часов были нанесены удары на четыре больницы в провинции Идлиб — Набад-аль-Хайят, Кафр-Набл, Кафр-Зита и Аль-Амар. Первым был атакован Набад-аль-Хайят, в котором в среднем проводится около 500 операций и принимаются более 5 тыс. пациентов в месяц.

В Минобороны позднее заявили, что якобы разбомбленный российской авиацией госпиталь в сирийской провинции Идлиб на самом деле является расположенным в пещере бункером террористов. Незадолго до публикации газеты о бомбежке российские военные показывали эту пещеру корреспондентам ведущих российских и зарубежных СМИ.