СМИ обвинили Россию в бомбардировках сирийских больниц

Российская авиация неоднократно совершала бомбардировки больниц в Сирии, сообщила газета The New York Times. Согласно расследованию издания, в начале мая были атакованы четыре больницы.

Газета проанализировала показания очевидцев, видеозаписи с места атак, журналы полетов и записи переговоров пилотов. По данным издания, 5–6 мая в течение 12 часов были нанесены удары на четыре больницы в провинции Идлиб — Набад-аль-Хайят, Кафр-Набл, Кафр-Зита и Аль-Амар. Первым был атакован Набад-аль-Хайят, в котором в среднем проводится около 500 операций и принимаются более 5 тыс. пациентов в месяц.

Газета отметила, что 5 мая в 14:32 российский пилот получил задание нанести удар по больнице. Один из очевидцев около 14:40 заснял, как российский самолет пролетал над госпиталем, а после нанес удар. Отмечается, что персонал больницы был эвакуирован за три дня до атаки, получив предупреждение о готовящейся бомбардировке. В других же больницах были погибшие.

Госпиталь Кафр-Набл был атакован следующим, утверждает The New York Times. Он находится недалеко от первой больницы. Врач, работавший там, сообщил, что на Кафр-Набл были нанесены четыре удара около 17:30. В результате бомбардировки погиб человек, стоявший на улице, а пациентам и медперсоналу пришлось использовать кислородные баллоны, чтобы дышать в поднявшейся пыли. Эту информацию подтверждают переговоры пилотов с диспетчером. Через несколько часов были атакованы больницы Кафр-Зита и Аль-Амаль. Очевидцы сообщили, что перед атакой видели над ними российские самолеты.

Под данным The New York Times, все госпитали были в списке организаций, который передали в ООН для предотвращения атак на них. По мнению сирийских врачей, на которых ссылается газета, российские военные получили данные для планирования атак именно из этого списка.

Газета со ссылкой на правозащитную организацию «Врачи за права человека», которая отслеживает нападения на медицинских работников в Сирии, сообщила, что с 2011 года были зафиксированы порядка 583 таких нападений, 266 из них — после сентября 2015 года, когда российская сторона начала военную операцию. С 2011 года погибли 916 медицинских работников.