Минобороны РФ назвало разбомбленный в Сирии объект не госпиталем, а бункером террористов

Министерство обороны России утверждает, что якобы разбомбленный российской авиацией госпиталь в сирийской провинции Идлиб на самом деле является расположенным в пещере бункером террористов. Незадолго до публикации The New York Times о бомбежке госпиталей самолетами РФ, российские военные показывали эту пещеру корреспондентам ведущих российских и зарубежных СМИ, сообщил “Ъ” официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Продемонстрированные американской газетой аппаратура и программное обеспечение Минобороны назвало «разведывательно-боевым приложением» системы оповещения населения об авиаударах. По данным российских военных, эта система основана на разработке американской компании Hala Systems, а развертывание осуществлялось под контролем британской разведки в 2016 году.

«Гаджеты, современные сканеры радиоэфира, ноутбуки в защищённом исполнении, подключение к интернету,— все это совершенно недоступно мирному населению, озабоченному прежде всего ежедневным физическим выживанием под гнетом террористов»,— заявили в Минобороны.

В материале The New York Times говорилось, что 5–6 мая 2019 года российская авиация нанесла четыре удара по больницам в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Издание проанализировало показания очевидцев, видеозаписи с места атак, журналы полетов и записи переговоров пилотов. При этом все четыре госпиталя были в списке учреждений, который был передан в ООН для предотвращения атак на них. По мнению сирийских врачей, с которыми беседовали журналисты газеты, российские военные получили данные для планирования атак именно из этого списка.