«Аэрофлот» продолжит летать плоско

В 2020 году «Аэрофлот» продолжит летать на Дальний Восток по «плоскому» тарифу. При этом перевозчику удалось добиться его индексации на 4,3% — на уровень инфляции. «Аэрофлот» неоднократно заявлял, что несет убытки от перевозок по «плоскому» тарифу, и осенью в Минтрансе обсуждалась возможность продажи части билетов по коммерчески обоснованным ценам. Но власти в итоге решили оставить «плоский» тариф на все билеты авиакомпании на Дальний Восток. Индексация должна позволить частично снизить издержки «Аэрофлота» на этих направлениях, но, по мнению экспертов, за ее счет компания и близко не сумеет компенсировать потери, поскольку «плоский» тариф примерно вдвое ниже коммерческого.

«Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Россия» в 2020 году продолжат выполнять перевозки из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан по «плоскому» (фиксированному и не зависящему от времени покупки билета) тарифу, сообщили в авиакомпании, добавив, что параметры программы на год согласованы с правительством. Продление «плоских» тарифов «Аэрофлоту» на 2020 год и индексацию тарифа на 4,3% согласовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сказал пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. По его словам, предложение индексировать тариф внес «Аэрофлот».

В компании пояснили, что индексация связана с ростом основных расходов, в том числе цен на авиакеросин.

«Компания была вынуждена увеличить тарифы на достигнутый уровень инфляции,— говорят в "Аэрофлоте".— Вместе с тем предлагаемые цены на билеты по этим направлениям по-прежнему существенно ниже себестоимости, поскольку несут в себе исключительную социальную значимость». Себестоимость перевозок в города Дальнего Востока перевозчик не раскрывает.

В 2018–2019 годах пролет между Москвой и городами Дальнего Востока в обе стороны стоил 22 тыс. руб. для рейсов «России» и 25 тыс. руб. для рейсов «Аэрофлота». В 2020 году, после индексации, цена поднимется до 22,95 тыс. руб. и 26,1 тыс. руб. соответственно.

Источники “Ъ” в небольших авиакомпаниях утверждают, что коммерчески обоснованный тариф на перелет из Москвы в Магадан составляет 18–20 тыс. руб. в одну сторону, то есть 36–40 тыс. руб. в обе стороны.

В этом году «Аэрофлот» долго не открывал продажи билетов на перелеты на Дальний Восток на 2020 год (см. “Ъ” от 30 октября). По словам собеседников “Ъ” в отрасли, в Минтрансе рассматривали вариант, при котором часть билетов будет продаваться по «плоскому» тарифу, часть — по субсидируемому (для пенсионеров, детей, студентов, многодетных родителей), часть — по коммерчески обоснованному. Эта мера якобы должна привести к устранению барьеров для допуска других авиакомпаний к перелету на Дальний Восток — сегодня конкурирующие с «Аэрофлотом» перевозчики отказываются летать из центральной России в макрорегион. Одна из причин — коммерчески обоснованный тариф существенно выше «плоского». При этом мера не решает проблему низкой покупательной способности жителей Дальнего Востока. В Минтрансе тогда говорили, что на 2020 год «плоский» тариф будет продлен в полном объеме.

Гендиректор FriendlyAviaSupport Александр Ланецкий считает, что даже незначительная индексация цены билетов позволит «Аэрофлоту» снизить издержки, что необходимо компании с учетом падения доходов на российском рынке авиаперевозок. «В Европе средняя цена авиабилета падает десять лет подряд,— говорит эксперт.— При этом индексация на уровень инфляции присутствует во всех договорах лизинга, обслуживания и других услуг». Он отмечает, что средняя цена на перелет из Хельсинки в Нью-Йорк (около 8 часов 45 минут, что примерно соответствует времени перелета из Москвы во Владивосток) туда-обратно составляет €600 (42 тыс. руб.). При проведении акций цены колеблются в диапазоне €450–550 (31,5–38,5 тыс. руб.), то есть «Аэрофлот» продает билеты вдвое дешевле их рыночной цены.

Герман Костринский