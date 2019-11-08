ЕС выступил в поддержку Центра содействия коренным малочисленным народам

Европейский союз сделал заявление в поддержку Центра содействия коренным малочисленным народам Севера. Правозащитную организацию ликвидировали по требованию Минюста, который заявил, что она неоднократно нарушала законодательство об НКО. В заявлении отмечается, что в России также ликвидировали движение «За права человека» Льва Пономарева.

«Эти тревожные события идут против независимого и активного гражданского общества, которое является необходимым элементом любой демократии. Необходимо создавать надлежащие условия для государственной системы НКО, а также открытую и всеобъемлющую среду для их роста.

В ЕС подчеркнули, что право на свободу различных объединений закреплено в Конституции России, а также отражено в международных обязательствах страны.

О ликвидации правозащитной организации читайте в материале “Ъ” «Север оставили без защиты».

Подробнее о ликвидации движения «За права человека» — в публикации “Ъ” «Суд не вступился "За права человека"».