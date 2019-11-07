Север оставили без защиты

Вчера Мосгорсуд по требованию Минюста РФ ликвидировал Центр содействия коренным малочисленным народам Севера (ЦСКМНС) — известную правозащитную организацию с 20-летним стажем. Минюст заявил, что центр «неоднократно нарушал законодательство» об НКО. Однако юристы организации утверждают, что чиновники использовали «формальные основания» — устаревшие положения устава и неактуальный юридический адрес. Они подчеркивают, что представители центра уже начали исправлять документы, но Мосгорсуд отказался предоставить им отсрочку для этого. Глава центра Родион Суляндзига связывает претензии с тем, что представители НКО неоднократно рассказывали «на международных площадках» о проблемах коренных жителей Арктики.

Иск с требованием ликвидировать ЦСКМНС подало главное управление Минюста РФ по Москве. В заявлении утверждается, что с 2017 года ведомство провело «ряд контрольных мероприятий» — три проверки центра, включая выездную. Ревизоры обнаружили нарушения в документации и предписали их исправить, причем Минюст утверждает, что этого не было сделано.

Центр содействия коренным малочисленным народам Севера был создан в 2000 году, организация оказывает «информационную, образовательную, правовую помощь представителям коренных народов». Центр имеет специальный статус и аккредитацию при агентствах и структурах ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП и других международных организациях. В 2014 году глава центра Родион Суляндзига оказался в числе россиян, которые не смогли улететь в Нью-Йорк на конференцию ООН по вопросам коренных народов. Господин Суляндзига планировал выступить с докладом о конфликтах между коренными народами Арктики и российскими нефтяниками. По его словам, пограничники на паспортном контроле в Шереметьево забрали паспорт, а потом вернули без одной страницы. Страницы загранпаспортов оказались надрезаны и у других делегатов форума. В 2015 году Минюст принудительно внес организацию в реестр так называемых иностранных агентов и оштрафовал на 300 тыс. руб. Организация отказалась от иностранного финансирования, и в 2018 году Минюст исключил ее из реестра. В 2017 году брат главы ЦСКМНС Павел Суляндзига, также защитник прав коренных и малочисленных народов, эмигрировал в США, попросил политическое убежище и заявил об угрозах со стороны ФСБ.

“Ъ” изучил исковое заявление Минюста о ликвидации ЦСКМНС. Как и в случае с организацией «За права человека», ликвидированной на прошлой неделе, подавляющее большинство претензий чиновников касаются устава НКО. Например, Минюст обнаружил, что организация использует «символику», описания которой нет в уставе. Также чиновники указывают, что по закону об НКО решения внутри организации «по вопросам исключительной компетенции» должны приниматься «квалифицированным большинством голосов» членов, а в уставе центра говорится о «простом большинстве голосов». Проверки обнаружили также, что юридический адрес центра в ЕГРЮЛ отличается от адреса на бланках. «Тем самым организация грубо нарушила требования закона»,— делает вывод Минюст.

Интересы НКО в Мосгорсуде представляли юристы Института права и публичной политики. Руководитель судебной практики института Григорий Вайпан считает претензии к центру «формальными». «Значимое нарушение, которое признает таковым Верховный суд, всего одно. Сейчас организация называется межрегиональной, но по факту у нее нет отделений в регионах»,— говорит господин Вайпан. Он считает закрытие центра несоразмерным наказанием за подобные нарушения, поскольку их легко можно исправить внесением изменений в устав. По его словам, организация уже приступила к исправлению документации, но Мосгорсуд отказался дать время для окончательного устранения нарушений. «И Конституционный суд РФ, и ЕСПЧ неоднократно указывали: ликвидация организации возможна только в случае действительно серьезных нарушений,— сказал юрист.— Ведь это необратимый процесс, как смертная казнь. Возродить ликвидированную организацию больше нельзя, только открыть новую». По его словам, обычно Минюст перед ликвидацией использует более мягкие меры воздействия — принимает решение о временной приостановке деятельности. «А тут сразу потребовал закрыть организацию, это выглядит странно»,— отметил Григорий Вайпан.

Родион Суляндзига в беседе с “Ъ” назвал происходящее «частью тенденции закрытия неугодных властям организаций». «Арктика и ее ресурсы много значат для российского бизнеса и бюджета. Поэтому компании смотрят на коренные малочисленные народы как на барьер для их деятельности,— сказал он.— А мы достаточно давно занимаемся защитой прав этих народов, имеем доступ на федеральные и международные площадки, где открыто говорим о нарушениях. Думаю, происходящее — определенная месть за это».

Александр Черных