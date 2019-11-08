Потанин выиграл иск о разделе имущества с бывшей женой

Высокий суд Лондона отклонил иск бывшей жены российского предпринимателя Владимира Потанина Натальи о разделе имущества на £5,76 млрд ($7,38 млрд), сообщает газета Daily Mail. Госпожа Потанина заявила, что будет подавать апелляцию на решение суда.

Наталья Потанина требовала взыскать с бывшего мужа около трети его состояния, которое Forbes оценивает в $22,5 млрд. Она указала в иске, что полученный ей при разводе в 2014 году $41,5 млн не соответствует роли, которую она сыграла в построении бизнес-империи ее бывшего мужа. Кроме того, Наталья Потанина предоставила суду документы о том, что у нее осталось только £19 млн (около $24 млн), из-за того что большую часть своих денег она отдавала своей живущей в Москве сестре, которая помогает ухаживать за их 99-летней матерью. Судья Джонатан Коэн при вынесении решения заявил, что госпожа Потанина после развода получила более $84 млн и $7,3 млн на содержание ребенка.

Подробнее об иске Натальи Потаниной — в материале “Ъ FM”.