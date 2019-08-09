СМИ: бывшая жена Потанина подала иск о разделе имущества на $6,3 млрд

Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья подала рекордный иск о разделе имущества на £5,76 млрд (около $6,95 млрд по нынешнему курсу) в Высокий суд Лондона, пишут The Daily Telegraph и The Times. Издания называют это самым крупным разводом в Великобритании.

Наталья Потанина, которая проживала в Великобритании последние несколько лет, намерена отстаивать свои права именно в этой стране, хотя развод уже был оформлен в России. По ее словам, на родине она не сможет добиться справедливости, поскольку ее муж считается «приятелем по хоккею» президента России Владимира Путина, пишет The Times.

По данным The Daily Telegraph, Наталья Потанина наняла королевского адвоката Чарльза Ховарда, а ее бывший муж — адвоката Фиону Шеклтон по прозвищу Стальная магнолия, которая провела огромное количество «звездных» разводов — от Пола Маккартни до принца Уэльского (Чарльза).

Напомним, Владимир Потанин входит в десятку богатейших людей России. Forbes оценивает его состояние в $18,1 млрд. Из этого следует, что в случае успеха при разделе его бывшая супруга получит треть имущества миллиардера.