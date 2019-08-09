Владимир и Наталья Потанины готовятся к «дуэли адвокатов»

Экс-супруги Потанины готовятся к рекордному разделу имущества. Бывшая жена Владимира Потанина Наталья подала в Высокий суд Лондона иск на сумму почти в 6 млрд фунтов или $7 млрд. В суде ожидается «дуэль адвокатов». Обе стороны наняли известных в Британии специалистов по подобным делам. Подробности и перспективы громкого бракоразводного процесса — в материале Григория Колганова.

Потанины разводятся и делят имущество уже больше пяти лет. В России дело дошло до Верховного суда и завершилось в пользу миллиардера. Для разбирательства в Лондоне Наталья наняла королевского адвоката Чарльза Ховарда, известного в Британии специалиста по подобным делам. Но Владимир Потанин подключил по-настоящему тяжелую артиллерию: его интересы будет представлять Фиона Шеклтон по прозвищу «стальная магнолия». И она считается практически непобедимой, рассказал собственный корреспондент “Ъ FM” в Британии Андрей Остальский: «Она вела, например, бракоразводный процесс принца Чарльза с принцессой Дианой, процесс принца Эндрю, Пола Маккартни, Ага-хана и многих других знаменитых и очень богатых людей. И дело дошло до того, что ее сделали баронессой. Она сейчас член Палаты лордов. Как правило, баронесса Шеклтон все свои процессы выигрывает».

Но у Натальи Потаниной, видимо, есть весомые аргументы. Британские СМИ предполагают, что бывшая супруга миллиардера будет намекать на близость Владимира Потанина к президенту Владимиру Путину, что и помешало ей добиться справедливости в российских судах. Располагает она и другими доводами, которые могут серьезно увеличить ее шансы на выигрыш, напоминает директор московского офиса компании Tax Consulting U.K. Эдуард Савуляк: «Потанина смогла получить информацию о том, что за кипрской головной компанией “Норникеля” через двух киприоток, стоит, собственно, Потанин. Наш суд посчитал, что в российском корпоративном праве понятие “бенефициар” не прописано, акционером Потанин не является, поэтому к “Норникелю” отношения не имеет. Если те же самые документы Потанина предоставит в английский суд, так просто отвертеться и нисколько не делиться кипрская компания не сможет».

Однако есть мнение, что Владимиру Потанину не стоит опасаться поражения. Основные его активы, на которые можно наложить взыскание, находятся на территории России, где суды уже встали на сторону миллиардера. А решение Лондона для них не указ, размышляет адвокат Елена Бойцова, известная по другому громкому бракоразводному процессу — четы Грудининых: «Как правило, решение высокого суда Лондона исполняется по заграничному имуществу.

Если оно вступает в противоречие с нашим, если имущество находится в России, если есть решение российского суда о разделе имущества, уже вступившее в силу, кто же будет здесь исполнять решение иностранного суда?»

Но загвоздка в том, что Владимир Потанин занимает шестую строчку российского Forbes с состоянием в $18 млрд. И значительной частью своих активов владеет через офшоры, уважающие Высокий суд Лондона, отмечает исполнительный директор UFG Wealth Management Андрей Пожитков. Впрочем, если миллиардер совсем не захочет делиться, он может перевести имущество в российскую юрисдикцию. «Многие российские активы ведутся через офшорные компании, находящиеся в различных юрисдикциях, где английское право или применяется, или признается. Поэтому если суд в Англии вынесет решение, потом можно будет обратить взыскание на активы там. Если все это будет находиться в России, компании все будут управляться из России, это, наверное, может быть одним из способов спастись»,— заключает Пожитков.

Получается, бывшие жены российских миллиардеров могут сделать для национализации элит и возвращения капиталов едва ли не больше, чем американские санкции.

Брак Владимира и Натальи Потаниных официально был расторгнут в феврале 2014 года. Суд обязал миллиардера выплачивать алименты — по 8,7 млн руб. ежемесячно, а это четверть его месячного заработка. Позже Владимир Потанин добился взыскания с бывшей супруги почти 80 млн руб. за дом, а также зачисления своих алиментов не на ее счет, а на счет несовершеннолетнего на тот момент сына.