Engie Energy поставила штрафной рекорд

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую Engie на €40,3 млн. Это решение может стать лишь первым эпизодом в дальнейшем расследовании регулятора в отношении «Газпрома» и его европейских партнеров, участвовавших в финансировании «Северного потока-2». По мнению UOKiK, французская компания «последовательно и безосновательно» отказывала местному регулятору в предоставлении документов об участии в проекте строительства газопровода. Engie уже заявила о намерении оспорить решение регулятора в судах — по мнению юристов, шансы на успешное обжалование малы, но у компании есть шанс снизить размер санкций.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK 8 ноября объявил о решении наложить штраф 172 млн злотых (€40,3 млн) на французскую Engie, которая является одной из компаний, участвовавших в финансировании «Северного потока-2». UOKiK назвал это самым большим штрафом в своей истории. Местный регулятор сейчас проводит расследование в отношении «Газпрома» и пяти европейских компаний — Shell, Wintershall, Uniper, OMV и Engie. Но последняя, как сообщает UOKiK, не предоставила польскому регулятору документы и информацию о своих соглашениях с «Газпромом».

«Отсутствие воли к сотрудничеству со стороны одного из субъектов, формирующих Nord Stream 2, компании Engie Energy, можно считать отсутствием уважения к нашему государству»,— говорится в сообщении UOKiK. В Engie ТАСС сообщили, что намерены оспорить решение польского регулятора.

UOKiK инициировал расследование в отношении компаний в мае 2018 года. Ему предшествовали продолжительные попытки создать совместное предприятие по «Северному потоку-2». Предполагалось, в частности, что европейские компании получат по 10% в проектной компании Nord Stream 2 AG (зарегистрирована в Швейцарии), а у «Газпрома» останется 50%. На тот момент необходимость подачи запроса польскому регулятору была вызвана тем, что у «Газпрома» и Shell есть значимый бизнес в Польше, аналогичные разрешения были запрошены и в других странах. Но в 2016 году польский регулятор де-факто заблокировал эту сделку, посчитав, что она может привести к ограничению конкуренции: по мнению регулятора, «Газпром» на тот момент уже занимал доминирующее положение в поставках газа на польский рынок и сделка могла привести к «дальнейшему укреплению рыночной власти компании по отношению к польским клиентам».

В итоге европейские компании так и не стали акционерами в Nord Stream 2 AG, но в 2017 году заключили с «Газпромом» соглашение о финансировании проекта и стали его кредиторами (каждая должна была вложить около €950 млн при общей стоимости проекта €9,5 млрд). Но и такая конфигурация не устроила UOKiK, посчитавшего, что новые финансовые соглашения преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия, и, соответственно, требуют согласия UOKiK.

В уведомлении указано, что в соответствии с законодательством Польши президент UOKiK вправе применить определенные санкции к компаниям, которые, по его мнению, осуществляют концентрацию без получения согласия UOKiK,— наложить оборотный штраф в размере до 10% выручки.

По мнению управляющего партнера адвокатского бюро КИАП Андрея Корельского, штраф, назначенный Engie, действительно огромен, но при его оспаривании в судах есть высокая вероятность, что его размер будет снижен. «Очевидно, что решение UOKiK носит политический характер, об этом говорит и мотивировка о неуважении к польскому государству»,— отмечает он. Управляющий партнер «Дедешко и партнеры» Алексей Дедешко допускает, что Engie все же придется предоставить запрашиваемые UOKiK документы, но шансы на успешное обжалование штрафа крайне малы, так как нарушение уже допущено. Что касается рисков наложения штрафов на остальных партнеров по строительству «Северного потока-2», то все зависит от их позиции по отношению к регулятору, считает господин Дедешко, в том числе от того, насколько охотно они ранее предоставляли все запрошенные документы.

Татьяна Дятел