Кремль считает преждевременным обсуждать применение закона о физлицах-иноагентах

В Кремле считают преждевременным обсуждение применение закона о приравнивании физических лиц к СМИ—иностранным агентам до его принятия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пресс-секретарь призвал журналистов не превращать обсуждения проекта в «эвентуальные ужастики» и дождаться его доработки.

«Законопроект, насколько я понимаю, будет еще дорабатываться, это первое, работа будет продолжена. А второе — согласитесь, в последнее время достаточно часто возникают опасения относительно правоприменения тех или иных законов, и впоследствии многие из опасений не находят своего подтверждения. Поэтому давайте не будем делать какие-то, скажем так, эвентуальные, что называется, ужастики. Просто дождемся, когда будет завершена работа над этим законопроектом»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ FM” о том, не видят ли в Кремле злоупотребления в присвоении человеку статуса иноагента, учитывая отсутствие в проекте исключений для журналистов зарубежных СМИ, иностранных консультантов или блогеров.

Ранее сегодня, 8 ноября, сенатор Андрей Климов заявил о «высокой степени готовности» законопроекта. Госдума приняла его в первом чтении в январе 2018 года, после чего рассмотрение проекта остановилось. По словам господина Климова, если Госдума до конца года во втором и третьем чтениях одобрит законопроект, Совет федерации также сможет вынести по нему свое решение.

Законопроект был внесен в Госдуму 19 декабря 2017 года. Согласно документу, физлица могут быть внесены в список СМИ-иноагентов в случае, если они получают и распространяют материалы признанных иностранными агентами СМИ, а также участвуют в их создании, получая средства из-за рубежа. Такие люди будут обязаны маркировать публикации, раз в полгода предоставлять отчет о работе и раз в год проходить процедуру аудита.

Поправки к закону о СМИ, которые позволили признавать СМИ иностранными агентами, если они получают зарубежное финансирование, были приняты в ноябре 2017 года. Это стало ответом на требования властей США зарегистрировать в качестве иностранного агента телеканал RT. В список СМИ-иноагентов попали, в частности, «Голос Америки» и «Радио свобода».

Подробности — в материале “Ъ” «"Опубликовано на правах агента"».