Законопроект о приравнивании физлиц к СМИ-иноагентам могут принять до конца года

Если Госдума до конца года во втором и третьем чтениях одобрит законопроект, приравнивающий к СМИ—иностранным агентам физических лиц, Совет федерации также сможет вынести по нему свое решение, сообщил сенатор Андрей Климов. Напомним, Госдума приняла этот законопроект в первом чтении в январе 2018 года.

«С нашей точки зрения, этот документ сегодня находится в высокой степени готовности и может быть уже реализован во втором и третьем чтении. Решать, конечно, сначала коллегам из Госдумы. Но в случае, если они сделают это до конца этого года, то, я полагаю, что и Совет федерации может тоже при получении этих документов свое решение на этот счет вынести»,— сказал господин Климов (цитата по ТАСС). Он добавил, что в СФ рассчитывают, что закон вступит в силу в 2020 году.

Законопроект был внесен в Госдуму 19 декабря 2017 года. Согласно документу, физлица могут быть внесены в список СМИ-иноагентов в случае, если они получают и распространяют материалы признанных иностранными агентами СМИ, а также участвуют в их создании, получая средства из-за рубежа. Такие люди будут обязаны маркировать публикации, раз в полгода предоставлять отчет о работе и раз в год проходить процедуру аудита.

Поправки к закону о СМИ, которые позволили признавать СМИ иностранными агентами, если они получают зарубежное финансирование, были приняты в ноябре 2017 года. Это стало ответом на требования властей США зарегистрировать в качестве иностранного агента телеканал RT. В список СМИ-иноагентов попали, в частности, «Голос Америки» и «Радио свобода».

Подробности — в материале “Ъ” «"Опубликовано на правах агента"».