AliExpress сделает пакетное предложение

Китайская торговая площадка AliExpress запускает возможность доставки заказов от разных поставщиков в одном пакете. Как ожидается, это позволит сократить сроки доставки, снизить долю недошедших посылок, достигающую 7–8%, и привлечь внимание покупателей к fashion-сегменту. Консолидация отправлений выгодна и самой площадке, что позволит сократить затраты на логистику, полагают участники рынка.

AliExpress в начале сентября запускает для российских покупателей услугу, в рамках которой покупки от разных поставщиков будут сформированы в единой посылке, рассказал “Ъ” представитель онлайн-площадки. Услуга будет доступна бесплатно при общей сумме заказа более $5 (около 334 руб. по курсу на 30 августа). До сих пор каждый из товаров, даже купленный одновременно, доставлялся отдельно и в разные сроки независимо от суммы чека.

В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).

Кроме того, AliExpress надеется снизить количество неполученных заказов вдвое в течение полугода. В компании не уточнили, какую долю составляют недошедшие заказы сейчас, но, по словам собеседника “Ъ” на рынке e-commerce, она может достигать 7–8%.

В конце августа AliExpress запустила возможность безусловного возврата покупок из Китая для российских покупателей, писал РБК. Вместе с новой услугой это позволит привлечь больше внимания покупателей к fashion-сегменту, поскольку они смогут заказывать сразу несколько сочетающихся товаров и сразу возвращать их при необходимости, ожидают в AliExpress.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Алибаба.ком (ру)» (российская структура онлайн-площадки) за 2018 год выросла на 137%, до 11,6 млрд руб., чистый убыток составил 2,1 млрд руб. В июне китайская компания договорилась об условиях создания совместного предприятия в сфере e-commerce в России с Mail.ru Group, «МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций. Его стоимость, как ожидается, составит $2 млрд.

Бизнес-модель AliExpress всегда была «низкобюджетной», вряд ли нововведение позволит нарастить средний чек, сомневается президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, «за luxury-сегментом на AliExpress никогда не пойдут». Консолидация посылок, по его мнению, вряд ли позволит сократить сроки доставки, но, вероятно, снизит для AliExpress стоимость перевозки товаров, поскольку у перевозчика «отправка одного, двух или четырех товаров будет стоить примерно одинаково».

Новая услуга вводится не столько для удобства, сколько для удешевления доставки, согласна CEO PickPoint Надежда Романова. Консолидация всех отправлений одному покупателю выгоднее с точки зрения логистики, она необходима, чтобы сохранять бесплатную доставку, полагает она. «AliExpress и "Почта России" борются с нерегистрируемыми дешевыми отправлениями, чтобы сделать логистику и отслеживание более прозрачными»,— констатирует госпожа Романова.

Нельзя забывать, что с 2020 года вновь меняется беспошлинный порог, который составит €200 за посылку (сейчас — €500 в месяц), предупреждает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. «То есть крупные заказы логичнее расконсолидировать, о чем думают сейчас европейские поставщики, чтобы уберечь клиентов от лишних налогов»,— поясняет он. В то же время в Китае в последнее время появилось много локальных брендов в fashion-сегменте, которые заинтересованы в том, чтобы их продвигали маркетплейсы, добавляет господин Иванов, так что для AliExpress предлагаемый вариант — способ обратить внимание клиентов на раздел fashion, который уже «представлен там весьма впечатляюще».

Дмитрий Шестоперов