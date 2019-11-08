Полотна соцреализма спрятались на складе

Коллекцию полотен на сотни миллионов рублей обнаружили в складском помещении рядом с православным храмом. Среди самых ценных экспонатов — работы художников Исаака Бродского, Александра Дейнеки, Георгия Нисского и Виктора Попкова. Картины были арестованы весной по решению суда из-за многомиллиардного иска против бывших совладельцев Промсвязьбанка. А летом коллекция исчезла из музея Института русского реалистического искусства. Как полотна оказались на подмосковном складе? И что с ними будет дальше? Разбирался Сергей Гусев.

Алексей Ананьев собирал коллекцию картин с 2000 года. Она стала основой экспозиции музея Института русского реалистического искусства, который и был создан совладельцем Промсвязьбанка в 2011 году. Собрание полотен вышло внушительным, говорит арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Коллекция весьма серьезная и по размеру, и по уровню представленных имен.

В собрании — работы социалистического реализма 1950-1980-х годов.





Они принадлежат кисти классиков направления, начиная от Ряжского, Нисского и заканчивая Коржевым, Попковым и представителями “сурового стиля”».

Все это оказалось под арестом в мае 2019 года — новая администрация Промсвязьбанка пытается взыскать с Алексея и Дмитрия Ананьевых и десятка топ-менеджеров банка 282 млрд руб. Их обвиняют в растрате — Промсвязьбанк пришлось санировать в декабре 2017 года.

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Алексей Ананьев пытался защитить картины: за два месяца до санации банка он заключил со своей супругой Дарьей брачный договор, по которому коллекция и сам музей отходили ей. Но суд признал соглашение недействительным. А уже после ареста, когда приставы пришли проведать коллекцию, они обнаружили, что полотен нет. В музее уверяли, что они несколько лет не принадлежат банкиру, и их передали кипрской компании, связанной с супругой Ананьева.

Но, как рассказали “Ъ FM” в Промсвязьбанке, полотна все же нашлись гораздо ближе — в Подмосковье, на складе рядом со Смоленским храмом в селе Константиново. Там же оказались иконы, книги и финансовые документы. Настоятель храма отец Александр рассказал “Ъ FM”, что следователи уже неделю описывают найденные ценности: «Мы делим территорию с бывшей фабрикой игрушек. На этот момент там все сдается в аренду, и в одном из помещений нашли книги и картины.

Уже неделю все огорожено, там работает Следственный комитет — что-то описывают, что-то вывозят.

Насколько я понял, генеральный директор, сдающий помещения, был не в курсе, то есть он по закону сдал какую-то площадь, а что там было — его не касалось».

Владельцу склада, если он непричастен к вывозу картин из-под ареста, какая-либо ответственность не грозит, говорит председатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев, а картины, скорее всего, распределят по государственным музеям: «Когда изымаются вещи, которые представляют художественно-историческую ценность, то их не будут продавать с молотка.

Обычно картины переносят в государственные хранилища.





Но какого-то принципа, как распределят полотна, нет, в этом случае будет много претендентов, наверное, будут выяснять, кто сможет аккуратнее распорядиться этой коллекцией и выставить ее».

Обычно в таких случаях музеи сами присылают заявки на картины, чтобы заполнить пробелы в своих коллекциях. Помимо полотен знаменитых представителей соцреализма, в коллекции обнаружили и работу неизвестного художника — портрет Алексея Ананьева, выполненный маслом. Любопытно, заинтересуется ли им какая-нибудь галерея? Но, в отличие от изображения Ананьева, сам банкир в руки следователей пока не попал. Он вместе с братом объявлен в международный розыск.

Что ждало коллекцию картин, собранную бизнесменом Алексеем Ананьевым, после ареста Читать далее

Кроме предметов искусства, под арест попали более 50 объектов недвижимости, которые принадлежат братьям Ананьевым, в том числе дома и земельные участки, а также банковские счета, автомобили и два самолета. Позднее суд снял обеспечительные меры с части доходов банкиров.