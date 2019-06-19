Картины из коллекции Алексея Ананьева не сохранились в хранилище

Из музея экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева пропали арестованные картины, сообщили «Коммерсантъ FM» в пресс-службе кредитной организации. Среди исчезнувших полотен — произведения художников Исаака Бродского, Александра Дейнеки, Александра Герасимова, Георгия Нисского и Виктора Попкова. Их стоимость оценивают в сотни миллионов рублей.

4 июня судебные приставы начали проверку арестованного имущества Ананьева, во время которой и вскрылась пропажа, рассказал «Коммерсантъ FM» руководитель юридического блока Промсвязьбанка Михаил Дорофеев: «Судебные приставы получили допуск к хранилищу и проверили наличие в нем произведений искусства. Однако картины, которые были арестованы судом, там не обнаружились. Значительная часть полотен готовилась к перемещению и упаковывалась для транспортировки. Персонал музея не смог пояснить местонахождение арестованных Арбитражным судом Москвы картин.

Было выяснено, что они были переданы кипрской компании Diolelta, которая тесно связана с супругой одного из ответчиков — Алексея Ананьева.

Таким образом у нас есть все основания полагать, что картины могли быть вывезены из Института русского реалистического искусства в нарушение судебного запрета».

Теперь причастным к похищению может грозить тюремный срок, полагает председатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев: «Довольно часто бывают ситуации, когда арестованное имущество передается на хранение его владельцу, но, тем не менее, он должен его именно сохранять, а перемещать может только в стенах, например, музея. Никуда, конечно, вывозить активы он не имеет права. В любом случае, по факту пропажи картин будет возбуждено уголовное дело, скорее всего по статье "Кража", и будет выясняться, кто именно похитил произведения искусства. Вполне возможно, что речь идет не о владельцах картин. Это могли сделать какие-то наемные люди. В любом случае, наказание за такое деяние предусматривает до 10 лет лишения свободы, если оно совершенно группой лиц».

Ранее аукционный дом Sotheby's выставлял картины из коллекции Ананьева на торги. При этом полотна считаются одними из наиболее ценных в творчестве создавших их художников, а, значит, наказание за кражу может быть еще строже. Кроме того, продать их сейчас практически невозможно, отмечает директор портала ARTinvestment Константин Бабулин. Также картины уже упали в цене, подчеркивает эксперт: «В этой коллекции действительно есть много шедевров, редкие интересные полотна. Что касается цены, то когда позарез надо продать нечто прямо сейчас, то она будет самой низкой. Понятно, что ценник зависит от срочности, конъюнктуры, времени. Например, полотно Георгия Нисского "Над заснеженными полями" было куплено за $3 млн. Сейчас его можно продать в районе $400 тыс.

Любая проблема, любая мутная история, связанная с картинами, мешает их продажам.

Кроме того, потенциальным покупателям просто непонятно, что с произведениями искусства делать дальше, ведь их могут изъять в любой момент. Продать их можно только частным образом и только человеку, который не в курсе, что над картинами висит такое обременение».

Среди имущества Алексея Ананьева, арестованного по иску Промсвязьбанка, здание музея Института русского реалистического искусства, средства на счетах, объекты недвижимости и автомобили класса «люкс». Общая сумма арестованных активов ответчиков по иску Промсвязьбанка — более 280 млрд руб.

Лилия Галявиева