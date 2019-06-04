Институт русского реалистического искусства закрыл свои двери

Музей Алексея Ананьева закрылся после ареста имущества бизнесмена: экспозиция Института русского реалистического искусства в основном состояла из частной коллекции бывшего совладельца Промсвязьбанка. В конце мая Арбитражный суд арестовал активы экс-банкира по рекордному в этой сфере иску на 282 млрд руб. Его подавала сама кредитная организация, попавшая под санацию. Новое руководство Промсвязьбанка убеждено, что братья Ананьевы способствовали заключению невыгодных для банка сделок.

Институт русского реалистического искусства был открыт в декабре 2011-го. Общая стоимость коллекции музея оценивается в несколько сотен миллионов рублей.

Первыми приобретенными работами стали картины «Свадьба» живописца-шестидесятника Юрия Кугача и «Возвращение» его сына — Михаила Кугача. Эти произведения положили основу экспозиции, которая состоит из работ известных художников-шестидесятников. В их числе есть действительные члены Российской академии художеств — Гелий Коржев, братья Сергей и Алексей Ткачевы, Виктор Иванов, Петр Оссовский, Дмитрий Жилинский, Таир Салахов. Всего в коллекции Института русского реалистического искусства порядка 500 картин. Среди наиболее известных полотен — картина Петра Оссовского «Три поколения», которая положила начало определению «суровый стиль» в 1960-е, а также «Пейзаж с березами» и «Угол дома. Зима» Игоря Грабаря.

Теперь картины музея скорее всего выкупит или государство, или другие коллекционеры, считает арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич: «Когда у братьев Ананьевых возникли проблемы, все предполагали, что тогда закроется и Институт русского реалистического искусства. Но он еще просуществовал несколько лет. Сам Алексей Ананьев не появлялся в России, а вот за границей мне его встречать приходилось. То есть на каких-то мероприятиях, связанных с искусством, он регулярно появлялся. В частности, буквально месяц назад в Венеции открылась выставка Гелия Коржева при поддержке ИРРИ.

Что будет в дальнейшем с музеем, его довольно большой коллекцией, собранной господином Ананьевым где-то за полтора-два десятилетия, пока неясно.

Известно, что бизнесмен, помимо прочего, был активным участником лондонских "Русских аукционных недель". Он, например, несколько лет назад приобрел и несколько произведений русского реалистического искусства из коллекции Международной конфедерации союзов художников. Тогда, я помню, придрались к тому, что эти картины неправильно, незаконно вывезли за рубеж, начали проверять Международную конфедерацию, в результате, как известно, ее распустили. Видимо, теперь коллекцию братьев Ананьевых обратят в доход государства, то есть по идее их должны выставить на открытый аукцион. Купить полотна может и само государство за какие-то небольшие деньги, чтобы вернуть средства вкладчикам Промсвязьбанка. Таким образом, кстати, можно и воссоединить всю коллекцию, выкупленную у Международной конфедерации, и отдать ее, например, в провинциальные музеи. В общем, перспективы у этих картин, на мой взгляд, весьма печальные».

Директор ИРРИ Надежда Степанова сообщила, что, несмотря на то, что музей закрыт, пока все картины остаются на своих местах.

Александра Козлова