Суд вмешался в брачный договор Алексея Ананьева

Брачный договор бывшего владельца Промсвязьбанка потерял силу — Мещанский суд признал документ недействительным. Алексей Ананьев и его супруга Дарья заключили соглашение после 29 лет брака и всего за два месяца до санации банка. По документам Дарья получила коллекцию картин из частного музея мужа, акции нескольких компаний и недвижимость. Новое руководство Промсвязьбанка считает, что это было сделано для сокрытия имущества от кредиторов. Впрочем, защита Алексея Ананьева утверждает, что банк вообще не имел оснований подавать этот иск. Тему продолжит Владислав Викторов.

Крупнейшая в мире коллекция картин соцреализма — более 5 тыс. произведений, акции иностранных компаний, три квартиры в центре Москвы и еще несколько квартир в Австрии и Португалии — все это за 29 лет совместной жизни получила супруга Алексея Ананьева Дарья. Казалось бы, ничего удивительного, особенно если учесть, что сам бизнесмен вместе с братом Дмитрием входит в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. Состояние каждого издание оценивает более чем в $500 млн.

Вот только новое руководство Промсвязьбанка, которым раньше владели братья Ананьевы, обратило внимание, что брачный контракт Алексея составлен всего за два месяца до того, как банк пошел на санацию, что наверняка было сделано неслучайно, считает руководитель юридического блока Промсвязьбанка Михаил Дорофеев. Мещанский суд с этим согласился. «Суд более полугода рассматривал это дело и принял решение о признании договора недействительным. Сейчас мы дождемся решения суда: посмотрим, почитаем и будем понимать, какие действия будем осуществлять в дальнейшем. Это может быть и обжалование отдельных сделок, и какие-то другие шаги»,— говорит Михаил Дорофеев.

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Всего же новое руководство Промсвязьбанка требует от бывших владельцев более 280 млрд руб. Якобы столько Ананьевы вывели из организации, что в итоге и привело к санации. Иск сейчас рассматривает Арбитражный суд, и ранее он постановил арестовать все активы братьев, а это два самолета Bombardier Challenger 600, 50 объектов недвижимости, восемь автомобилей Mercedes и один Jaguar, а также здание и коллекция Института русского реалистического искусства.

Но решение по этому делу до сих пор не вынесено, а значит требовать признать брачный контракт недействительным, Промсвязьбанк не мог, говорит адвокат Алексея Ананьева Дмитрий Тугуши, поэтому защита намерена обжаловать это решение: «Промсвязьбанк в принципе не является тем лицом, которое имеет право обращаться в суд за оспариванием сделок, заключенных с третьими лицами. Таким правом обладает только кредитор, чье право подтверждено в судебном решении. Промсвязьбанк не кредитор Алексея Ананьева. И второй момент: имущество, которое осталось у него по данной сделке, в несколько раз выше по стоимости имущества, перешедшего к супруге Дарье Юрьевне».

Отдельно адвокат Алексея Ананьева подчеркивает, что суд лишь признал брачный договор недействительным, но в то же время не стал возвращать активы в совместное пользование. Впрочем, это не значит, что новое руководство Промсвязьбанка не сможет претендовать на активы, поясняет член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов: «Если эта собственность была перепродана новым владельцем, допустим, уже супругой, подобные последствия позволяют кредиторам выступать с новым иском уже к новым собственникам, но уже в рамках иного судопроизводства.

Это довольно частое явление, когда должники начинают передавать свое имущество доверенным лицам.

Существует такое понятие, как “единообразное применение права”, и они будут стараться, чтобы это был стандарт единообразного подхода к разрешению подобных дел».

К слову, Алексей Ананьев не единственный, кто передавал свои активы супруге. Этим же занимался и его брат Дмитрий. В сентябре Высокий суд Лондона сообщил, что Людмила Ананьева получила контроль над девелоперской группой ПСН, которая ранее принадлежала ее супругу. Правда, позже она передала 50% акций некой третьей стороне. И теперь эта доля принадлежит офшорам, зарегистрированным на Маршалловых и Сейшельских островах.

Помимо спора в рамках Арбитражного суда, братья Ананьевы проходят еще и по уголовным делам. Им предъявлены обвинения в растратах в особо крупном размере, а также в отмывании средств. В сентябре Басманный районный суд заочно арестовал братьев-бизнесменов.