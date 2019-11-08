Китай начал работу над сетями 6G

Китай начал работу по созданию сетей 6G, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на министерство науки и технологий. По словам заместителя главы министерства Вана Си, проект 6G находится на «начальном этапе», и пока неясно, как подойти к его разработке с технической точки зрения.

Министерство создаст две рабочие группы. Одна будет состоять из профильным государственных министерств, другая — из 37 университетов, компаний и научных институтов. После завершения исследований они предоставят министерству свои наработки.

Согласно прогнозам Bank of America Merrill Lynch (BofA), сети связи 5G, которые еще только начинают запускаться в отдельных странах, уже к 2028 году с трудом будут справляться с растущим объемом передачи данных. К этому времени аналитики прогнозируют появление сетей следующего поколения — 6G. В России пока не решены вопросы с диапазонами и инфраструктурой даже для 5G, а начала развития следующего стандарта можно ждать не раньше 2030 года, полагают участники рынка и эксперты.

Подробнее — в материале “Ъ” «Мобильной связи готовят смену поколений».