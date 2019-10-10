Мобильной связи готовят смену поколений

Сети связи 5G, которые еще только начинают запускаться в отдельных странах, уже к 2028 году с трудом будут справляться с растущим объемом передачи данных, прогнозирует Bank of America Merrill Lynch (BofA). К этому времени аналитики прогнозируют появление сетей следующего поколения — 6G. В России пока не решены вопросы с диапазонами и инфраструктурой даже для 5G, а начала развития следующего стандарта можно ждать не раньше 2030 года, полагают участники рынка и эксперты.

Технологии мобильной связи 6G могут стать одной из 15 прорывных технологий, которые окажут ключевое влияние на мировую промышленность в ближайшие годы, следует из отчета BofA (есть у “Ъ”). Среди других подобных технологий банк называет квантовые компьютеры, hyperloop, наноспутники, геоинженерию и др. Согласно прогнозу BofA, сети связи 5G, которые еще только начинают развиваться в отдельных странах, уже в ближайшие десять лет не смогут справляться с экспоненциальным ростом передачи данных и первые коммерческие проекты 6G могут стартовать уже в 2028 году. Они смогут обеспечить скорость до 400 раз выше, чем 5G, полагают аналитики.

Российские операторы пока только начинают инвестировать в проекты, связанные с 5G. Сети пятого поколения, как прогнозировала ассоциация GSMA, начнут запускать в России в 2020 году, а к 2025 году число подключений к ним достигнет 47 млн (19% от общего объема). Инвестиции операторов связи в развитие сетей 5G в России, других странах СНГ, на Украине и в Грузии в 2019–2025 годах в ассоциации оценивали в $28 млрд при общих затратах в $39 млрд, писал “Ъ” 8 октября.

Операторы утверждают, что уже исследуют и перспективы следующего поколения. «Вымпелком» реализует проект, среди целей которого — прогноз развития технологий и исследование перспектив использования частотного спектра в 2025–2030 годах, сообщил его представитель. Но сначала в России необходимо решить вопрос с частотами для скорейшего запуска 5G, в первую очередь с высвобождением диапазона 3,5–3,8 ГГц, добавил он. «Сейчас обсуждение 6G возможно только с технологической точки зрения без преломления на практическое применение и использование»,— считают в МТС. В том числе с целью исследования перспектив 6G компания сотрудничает с вузами, работает с молодыми учеными и разработчиками в рамках собственного акселератора, открыла центр 5G и лабораторию интернета вещей, добавили в МТС.

В «МегаФоне» считают, что строить прогнозы о 6G можно будет, когда будет построена сеть 5G и станет понятна ее пропускная способность. Пока этого не произошло и непонятны запросы общества и бизнеса, сложно спрогнозировать необходимые объемы пропускной способности на восемь-девять лет вперед, поясняет представитель оператора.

Трафик, количество устройств, требования к скорости передачи данных и пингу (скорости отклика) в условиях цифровой экономики будут расти стремительно, отмечает представитель «Ростелекома». При этом появления сетей 6G в компании ждут несколько позднее, чем в BofA,— примерно в 2030 году. Таким образом, до появления технологии пройдет такой же срок, как и между коммерческим запуском сетей 4G и 5G, то есть около десяти лет, поясняют в «Ростелекоме».

Согласно темпам развития телекоммуникационной индустрии, технологию 6G скорее стоит ожидать ближе к 2030 году, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. «Мы еще даже не поняли до конца, каким образом будут работать сети пятого поколения. Очевидно, на сегодняшний момент более чем достаточно сетей LTE и LTE Advanced, пока нет такой инфраструктуры, которая могла бы поддерживать сети 5G»,— рассуждает он. Сети шестого поколения с технологической точки зрения уйдут далеко вперед, отмечает эксперт: предполагается, что они займут терагерцевый и субтерагерцевый диапазоны частот, что позволит снизить время задержки, а также будут повсеместно использовать искусственный интеллект.

Валерия Лебедева