Московский киноцентр «Соловей» на Красной Пресне закроется 15 ноября

Кинотеатр «Соловей» на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября, сообщили ТАСС в кассах киноцентра. Администрация кинотеатра оказалась недоступна для комментариев. Ранее о закрытии киноцентра «Соловей» сообщал “Ъ FM” со ссылкой на арендаторов помещений. В самом же кинотеатре официально информацию о закрытии в ноябре не подтвердили, но и не опровергли.

Напомним, в прошлом году главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов утвердил строительство 22-этажной гостиницы на месте киноцентра. Против этого выступили многие жители города. Позднее он же заявлял, что проект может быть серьезно изменен.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов заявлял “Ъ FM”, что владельцы здания обещают сделать и в гостинице «современный культурно-досуговый центр», однако не сообщил, сохранится ли ценовая политика киноцентра. Напомним, сейчас у «Соловья» 24 кинозала, что позволяет держать низкие цены на билеты.

Подробнее читайте в материале “Ъ FM” «"Соловей" закрывают в тишине».