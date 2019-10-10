«Соловей» закрывают в тишине Что будет с территорией на Красной Пресне

Знаменитый киноцентр «Соловей» может закрыться 15 ноября. Как стало известно “Ъ FM”, к этой дате здание на Красной Пресне покинут работающие там арендаторы. Осенью прошлого года вокруг «Соловья» разгорелся скандал. Здание собирались снести, а на его месте построить 22-этажную гостиницу. Против этого выступили многие жители города. А затем вокруг проекта установилось почти годовое затишье. Подробности — у Владимира Расулова.

О судьбе киноцентра «Соловей» снова заговорили буквально пару дней назад. В сообществе жителей Пресненского района появилось тревожное сообщение: по неофициальным данным, 31 октября станет для него последним рабочим днем. Корреспондент “Ъ FM” решил лично проверить эту информацию. И первые признаки закрытия оказались видны еще на улице. У входа в находящийся в том же здании салон швейцарский часов «Сага» появился огромный баннер: точка закроется 15 ноября. Затем эту информацию подтвердили и в самом магазине. Ту же дату назвали и в расположенном под лестницей киноцентра ресторане Crafted Grill Bar City. Корреспондент “Ъ FM” решил забронировать там столик:

— У вас банкет заказать или просто столики забронировать в середине ноября можно? — «В середине ноября» — это в каких числах? — 16-е интересует. — К сожалению, в это время здание вообще будет закрыто, и, соответственно, мы тоже. — То есть вы совсем закрываетесь, не будете работать уже? — Получается так, да. — А почему выселяетесь? — Весь кинотеатр «Соловей» и все офисы, которые здесь находятся, все здание полностью закрывается.

В самом же кинотеатре официально информацию о закрытии в ноябре не подтвердили, но и не опровергли. Лишь заявили, что пока работают в обычном режиме.

А ведь чуть меньше года назад судьба 24-зального «Соловья» взволновала чуть ли не пол-Москвы. В ноябре его владелец, акционерное общество «Киноцентр», получил разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на Дружинниковской, 15. Правда, до конца не было понятно, кто все это будут реализовывать. СМИ в начале декабря сообщали, что проектом может заняться группа ПИК, но в итоге в компании заявили, что отказались от такого приобретения. Гендиректор «Киноцентра» Сергей Черкашин оказался недоступен для комментариев.

Тем временем в кафе-баре «Карамель», который находится в том же здании, корреспонденту “Ъ FM” также не удалось забронировать столик на середину ноября: «В ноябре уже работать не будем, в начальных числах на ремонт закроемся. Как сделаем, так и откроемся».

Строительство гостиницы на месте киноцентра «Соловей» в прошлом году утвердил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Позднее он же заявлял, что проект может быть серьезно изменен. С тех пор прошло 11 месяцев. “Ъ FM” обратился за комментариями к профильным столичным чиновникам. Но ни в департаменте культуры, ни в департаменте градостроительной политики, ни в департаменте городского имущества не смогли пояснить, кому принадлежит «Соловей», менялся ли его собственник и как давно.

Изначально же на его месте предполагалось возвести комплекс общей площадью более 80 тыс. кв. м и высотой в 22 этажа. Сколько будет стоить такое строительство? «Соловей» находится в центре города, а под ним множество коммуникаций. Поэтому затраты явно будут выше среднестатистических, говорит партнер компании «Тринити Консалтинг» Александр Обуховский:

«Стоимость могла быть на уровне 100 тыс. руб. за квадратный метр. Если мы имеем в документах 80 тыс. кв. м, соответственно, это 8 млрд — примерно так.

Подземный цикл строительства в центре города всегда сопряжен со взаимодействием с соседями. Застройка достаточно плотная, кроме того, если будет строиться многофункциональный комплекс, у каждой из функций должны быть свои коммуникации. Это все увеличивает инженерную нагрузку на этот объект».

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А пока за неполный год петиция с требованием не закрывать «Соловей» на сайте change.org набрала более 97 тыс. голосов. Впрочем, вероятнее всего, фильмы там скоро все-таки перестанут показывать. Собеседник “Ъ FM” в киноцентре посоветовал не затягивать с бронированием билетов, поскольку неясно, когда именно, но скоро «тут все превратится в тлен».

Историю с киноцентром «Соловей» неоднократно комментировал министр культуры Владимир Мединский. В ноябре прошлого года он заявлял: «Если моя личная позиция интересует, то с точки зрения культуры для города гораздо важнее иметь киноцентр, тем более частный, который не требует вложений из бюджета, чем очередную безумную застройку». Позднее глава Минкульта уточнял, что ситуацию лично контролирует мэр Москвы Сергей Собянин.