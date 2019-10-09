Граждане России не чувствуют руку Запада

Временная комиссия Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России представила доклад мониторинговой группы, которая работала с 30 мая по 12 сентября — в период проведения российских региональных избирательных кампаний. Итогом работы стали запросы в Следственный комитет России и Генпрокуратуру, а также констатация печального для комиссии факта: россияне не верят в иностранное вмешательство.

Глава комиссии Андрей Климов на заседании во вторник рассказал, что при вмешательстве во внутренние дела России используются так называемые мозаичные технологии, когда отдельные эпизоды воспринимаются как стечение обстоятельств, ничего общего не имеющее с внешними силами. «Лишь в совокупности все эти обстоятельства оказываются общими элементами общего плана действий по атаке на российский суверенитет. О том, что эти мозаичные технологии работают, говорят данные социологических опросов, согласно которым значительная часть граждан России, особенно москвичей, не верит во вмешательство Запада в наши внутриполитические процессы, включая сентябрьские выборы»,— пожаловался господин Климов.

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В сентябре «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, посвященные протестам во время избирательной кампании в Мосгордуму. Тогда лишь 26% москвичей связывали протесты с вмешательством Запада в избирательную кампанию. 32% полагали, что эти обвинения — лишь попытка очернить протестующих, а еще 26% высказывали мнение, что даже если вмешательство и было, то вряд ли это на что-то повлияло.

«Итоги опросов говорят о том, что нам необходимо активнее разъяснять гражданам суть обсуждаемых вопросов»,— сказал на заседании комиссии господин Климов.

Чуть ли не главными ответчиками по делу о вмешательстве комиссией Совета федерации, равно как и аналогичной комиссией, работающей в Госдуме, назначены Google и Facebook. «Эти площадки оказываются причастными к противоправным действиям на территории РФ. Это касается и распространения политической рекламы в день тишины, когда это запрещено, и быстрого всплывания в поисковиках списков господина Навального»,— рассказал господин Климов. Ранее в беседе с “Ъ” он отметил, что Google и Facebook в ответ на приглашение к участию в заседании комиссии «подают сигналы» о том, что диалог возможен. После заседания во вторник он также выразил надежду на конструктивное общение с этими компаниями. В то же время комиссия решила обратиться с запросами в Следственный комитет России и Генпрокуратуру, а также пригласить на встречу представителей Facebook и Google «в целях профилактики дальнейшего использования их интернет-платформ для совершения противоправных акций на российской территории».

Политолог Дмитрий Орешкин в беседе с “Ъ” выразил сомнение, что разъяснительная работа комиссии поможет убедить россиян в том, что иностранное вмешательство было. «Это можно было бы сделать, если бы люди не знали, что такое Google и Facebook. Тогда можно было бы использовать эти непонятные вещи как элемент запугивания. Но у нас сейчас все сидят в социальных сетях и понимают, как эта штуковина работает»,— сказал политолог. Другая сложность для комиссии, по мнению эксперта, в том, что люди имеют почти десятилетний опыт борьбы с фальсификациями на выборах: «О том, как происходят фальсификации, люди знают от знакомых наблюдателей, членов комиссий, знакомых знакомых и друзей друзей. Господина Климова можно только пожалеть. Он может сколько угодно объяснять, что над нами навис Запад. Можно подумать, это Запад нам подбросил, к примеру, бывшего председателя Центризбиркома Владимира Чурова. Нынешнее состояние общества сравнимо с тем, в каком оно пребывало во второй половине 1970-х годов, когда никто не верил в заявления членов политбюро. Это недоверие — симптом изменений, которые произошли в обществе».

Но господин Климов сдаваться не собирается. В планы его комиссии входит разъяснительная работа не только среди россиян, но и среди западных коллег.

«У нас есть большое желание поставить эти вопросы перед Парламентской ассамблеей ОБСЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы»,— сказал глава комиссии. Напомним, аналогичная комиссия Госдумы в конце сентября потребовала рассмотреть вопрос о дальнейшей аккредитации в РФ немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Также комиссия требовала проверить на нарушение законодательства издания «Медуза», «МБХ Медиа», «Голос Америки», «Настоящее время», «Радио Свобода» и «Русскую службу Би-би-си».

Ксения Веретенникова