OneWeb перенесла запуск спутников с Байконура на январь 2020 года

Британская компания OneWeb переносит запуск спутников для покрытие Земли глобальной системы широкополосного спутникового интернета с космодрома Байконур на январь 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании. Ранее сообщалось, что OneWeb запустит в декабре 2019 года с Байконура партию из 34 спутников.

«Мы планируем наш следующий запуск на середину—конец января и планируем следовать нашему графику ежемесячных запусков после этого и запустить работу в Арктике в конце 2020 года, а всемирное покрытие — в 2021-м»,— заявил представитель OneWeb. По его словам, задержка связана с необходимостью проведения дополнительных испытаний спутников, которые будут отправлены для запуска.

Всего проект OneWeb предполагает создание на орбите сети из 882 малых космических аппаратов. По плану, она позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Для реализации этих планов компании нужно еще $2 млрд в дополнение к уже собранным $3 млрд. В 2020 году с Восточного планируется выполнить еще четыре пуска.

В России разработчику глобальной системы широкополосного спутникового интернета не удалось добиться получения частот для работы в России. Против системы спутниковой связи выступает ФСБ. Спецслужбы считают OneWeb угрозой национальной безопасности.

Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) «Эфир», который должен был конкурировать с OneWeb, решили исключить из нацпрограммы «Цифровая экономика» из-за отсутствия инвесторов. В «Роскосмосе» считают, что задачи может решить спутниковая программы «Сфера».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «"Эфир" испарился из нацпрограммы».