OneWeb не пускают на российскую орбиту

Разработчику глобальной системы широкополосного спутникового интернета OneWeb вновь не удалось добиться получения частот для работы в России. Причиной отказа могла стать позиция силовых ведомств, опасающихся, что зарубежного оператора невозможно будет контролировать. Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 25 июля отказала британской спутниковой системе OneWeb в выделении частот в РФ, рассказал “Ъ” замминистра связи Олег Иванов. По словам чиновника, все члены госкомиссии выступили против. Из повестки к заседанию, с которой ознакомился “Ъ”, следует, что рассматривался вопрос о выделении компании частот в диапазонах, используемых для спутниковой радиосвязи и спутникового ТВ. В ГКРЧ входят представители Роскомнадзора, Минобороны, Федеральной службы охраны, «Роскосмоса» и др.

OneWeb основана экс-менеджером Google Грегом Уайлером, среди инвесторов Airbus, Bharti Enterprises, Coca-Cola, Hughes Network Systems, Intelsat, Virgin Group Ричарда Брэнсона, SoftBank Group, Qualcomm, Grupo Salinas и правительство Руанды. Компания планирует на базе 900 спутников обеспечить широкополосным интернетом пользователей по всему миру к 2027 году. В июне 2017 года на ПМЭФ OneWeb и спутниковая система «Гонец» (входит в «Роскосмос») подписали соглашение о создании СП. OneWeb получила в нем 60%, российская сторона — 40%.

Получить частоты в России OneWeb пытается с конца 2017 года. В апреле 2018 года против выступал Роскомнадзор, ссылаясь на то, что это может привести к помехам в работе других космических систем. В октябре того же года угрозу национальной безопасности в проекте увидела ФСБ, сообщал РБК. В ноябре 2018 года Минкомсвязь предложила использовать российские наземные станции для пропуска трафика абонентов зарубежных спутниковых систем, но в январе 2019-го признала, что и это не гарантирует национальной безопасности.

Решение ГКРЧ было ожидаемым, силовые ведомства не хотят появления интернет-провайдера, которого будет сложно контролировать, полагает глава Momentus Михаил Кокорич. Пропуск трафика через наземные станции сопряжения не устраивает силовиков, так как архитектура системы не дает достаточного контроля, уверен он. Также, добавляет эксперт, ФСБ может опасаться распространения абонентских станций, что в свою очередь дает, с точки зрения властей, возможность использования системы для иностранной разведки.

Вероятно, OneWeb не выполнила требований властей, которые обеспечили бы легализацию ее деятельности в России, предполагает гендиректор ООО «Небо ГК» Вячеслав Камнев. Но российские пользователи ничего не потеряют, подобные услуги смогут оказывать отечественные компании, уверен он. Так, по нацпрограмме «Цифровая экономика» к 2024 году должна быть введена в эксплуатацию высокоэллиптическая орбитальная группировка «Экспресс-РВ», вопрос выделения частот для которой уже решен, напоминает господин Камнев. Проект должен стать одним из ключевых элементов создания многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Сфера», анонсированной президентом Владимиром Путиным на прямой линии в июне 2018 года.

Вся «Сфера» будет состоять из более чем 600 спутников. В нее входит и глобальная многофункциональная инфокоммуникационная спутниковая система (ГМИСС) — проект «Эфир», который также считается аналогом OneWeb. ГМИСС — один из наиболее затратных проектов «Цифровой экономики»: ее финансирование оценивается в 299 млрд руб. из внебюджетных источников. Для привлечения инвесторов «Роскосмос» решил зарегистрировать для ГМИСС отдельное юридическое лицо, сообщал “Ъ” 28 мая. Как пояснил “Ъ” директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков, инвестиционная заявка будет подготовлена до конца 2019 года, после чего будут определены инвесторы. Между тем от участия в проекте уже отказался как минимум ВЭБ.

Юлия Тишина