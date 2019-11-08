Попутчиков подбирают силовики

У МВД, ФСБ, Минэкономики, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минкомсвязи появились замечания к законопроекту Минтранса о легализации карпулинга в России. Участники рынка перевозок также выступают против разрешения водителям совершать в рамках карпулинга до двух поездок в сутки, что, по их мнению, узаконит нелегальные перевозки. Крупнейший сервис карпулинга французская BlaBlaCar полагает, что введение исключительно безналичных платежей в подобных поездках приведет к ущемлению прав части граждан.

Законопроект о карпулинге вызвал разногласия в ходе межведомственного согласования, сообщил источник “Ъ”, знакомый с деталями обсуждения. Минэкономики, Минкомсвязь, ФАС, МВД и ФСБ «высказали ряд замечаний, в том числе диаметрально противоположного характера», и только Минфин согласовал проект без замечаний, уточнил собеседник. В Минфине подтвердили, что согласовали проект.

Минтранс представил проект нового закона и поправки к действующим нормам для регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок в конце июня. Документ фактически запрещает использовать наличные средства для компенсаций водителям и предлагает ограничить число рейсов двумя в сутки, а количество попутчиков — пятью. Деятельность подобных сервисов предлагается включить в число подлежащих госконтролю и надзору. За нарушения агрегаторам и перевозчикам будет грозить блокировка, писал “Ъ” 1 июля.

Минэкономики предложило дополнительно обосновать идеи введения уведомительного порядка начала осуществления деятельности карпулинговых сервисов, а также госконтроля над ними, сообщили “Ъ” в пресс-службе министерства. Замечания также касаются регулирования величины компенсации, которую получает водитель, и ограничения ее формы безналичным расчетом, сообщил “Ъ” представитель Минтранса. В ответ на вопрос “Ъ” о содержании замечаний силовых ведомств он пояснил, что предлагается установить, что перед началом совместной поездки водителю необходимо подтвердить наличие техосмотра, водительского удостоверения и полиса ОСАГО, ограничить количество пассажиров четырьмя, а также обязать карпулинговые сервисы работать в юрисдикции РФ. Минтранс планирует завершить согласование проекта в ноябре. В Минкомсвязи, ФАС, ФСБ и МВД комментарии не предоставили.

Замечания к проекту были и у участников транспортного рынка, рассказал “Ъ” собеседник в рабочей группе при Минтрансе. Гендиректор ООО «Автопасс» Александр Советников не согласен с лимитом для карпулинга в две поездки в день, так как это «узаконит нелегальные поездки». «Это просто нелегальные такси. Люди размещают объявления и каждую пятницу забирают пассажира из Москвы, которому надо в Ростов, и везут в воскресенье обратно»,— приводит он пример. По его мнению, карпулинг следует ограничить тремя поездками по одному маршруту в течение месяца по примеру автобусного рынка.

В последние годы органы прокуратуры неоднократно фиксировали факты нелегальных перевозок с использованием сервисов попутчиков, включая крупнейшего игрока французскую BlaBlaCar. Чтобы исключить возможность использования BlaBlaCar в коммерческих целях, сервис установил ограничения по стоимости поездки и количеству пассажиров (не более пяти человек), за нарушение правил аккаунт блокируется, напомнила “Ъ” руководитель BlaBlaCar в России Ирина Рейдер. После ряда инцидентов сервис в январе 2019 года также запустил добровольную онлайн-верификацию пользователей по паспортам, эту процедуру прошли более 1 млн россиян, отметили в компании. Кроме того, все данные о российских пользователях BlaBlaCar хранит в России, утверждает Ирина Рейдер. Она считает необходимым закон о карпулинге, но чрезмерным требование к попутчикам компенсировать друг другу расходы на поездку через онлайн-платежи, так как «пока не все граждане России к этому готовы, а значит, права некоторых из них будут ущемлены».

Владислав Новый