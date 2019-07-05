В попутчиках увидели пассажиров

Автобусные компании не поддержали законопроект Минтранса о регулировании рынка совместных поездок, или карпулинга. В Объединении автопассажирских перевозчиков (ОАП) считают, что документ грозит рисками в сфере безопасности и прав потребителей. Регулирование легализует водителей, пользующихся карпулингом для извлечения прибыли, и закрепит позиции на рынке французской BlaBlaCar, опасаются участники рынка.

ОАП (объединяет 124 перевозчика в 18 регионах России) не поддержало законопроект о рынке совместных поездок (карпулинг), подготовленный Минтрансом, следует из отзыва организации (копия есть у “Ъ”) на имя директора департамента госполитики Минтранса в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Алексея Бакирея. Отправку документа “Ъ” подтвердил заместитель директора ОАП Алексей Дынько. Господин Бакирей на запрос “Ъ” не ответил.

Законопроект Минтранса, о котором “Ъ” сообщал 1 июля, предлагает ограничить двумя число поездок в сутки для водителей карпулинговых сервисов и пятью — число пассажиров каждой поездки. Перевозки должны осуществляться не для извлечения прибыли, а в случае признания их коммерческими перевозчик может быть заблокирован. Расчеты между попутчиком и водителем должны будут проводиться только в безналичной форме через онлайн-сервис.

«Законопроект фактически является ящиком Пандоры не только для системы пассажирских перевозок, но и в целом для системы гражданско-правовых отношений по предоставлению услуг гражданами, налогообложению и защите прав потребителей»,— категоричны авторы отзыва. Они, в частности, указывают на риски в сфере безопасности, отмечая, что закон «О безопасности дорожного движения» возлагает на юридические лица и ИП, то есть профессиональных перевозчиков, дополнительные обязанности по безопасности дорожного движения.

Кроме того, в правоотношениях между водителем и попутчиками в карпулинговых поездках последние не смогут рассчитывать на закон «О защите прав потребителей», предупреждает ОАП, предлагая отдельно закрепить тот факт, что такая поездка осуществляется «на страх и риск» пассажира. Возможность блокировки аккаунтов водителей-нарушителей в ОАП сравнивают со «стрельбой из пушек по воробьям». Там полагают, что для повышения доходов недобросовестные перевозчики смогут регистрировать несколько аккаунтов и использовать документы на различные транспортные средства.

«В проекте закона нет главного — деталей по монетизации перевозчика. Есть очень общая фраза, что стоимость проезда не должна превышать стоимости бензина и платных дорог»,— считает основатель сервиса «Атлас» Михаил Томшинский. Например, если у водителя пять попутчиков, он вполне может взять с них стоимость поездки, умноженную на пять, рассуждает он. «В текущей редакции получится, что псевдонекоммерческие перевозчики легализуются, а BlaBlaCar продолжит быть главным агрегатором и крупнейшим сервисом пассажирских перевозок»,— указывает господин Томшинский.

В целом законопроект закрепляет разумные требования к платформам и водителям, считает руководитель кластера Sharing Economy Российской ассоциации электронных коммуникаций Антон Губницын. При этом в серой зоне остается возможность международных поездок, а также «кажутся размытыми» условия блокировки платформ, что может создать риск вольного применения процедуры, добавляет он.

В компании inDriver, также развивающей возможность междугородних перевозок, указывают, что закон должен отстаивать интересы всех участников рынка — и водителей, и пассажиров. Во многих случаях такой сервис — единственный способ добраться из одного населенного пункта в другой, поэтому изменение законодательства не должно отражаться на доступности услуги, считает представитель компании.

Дмитрий Шестоперов, Владислав Новый