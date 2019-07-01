Попутчиков рассадят по машинам

Как стало известно “Ъ”, Минтранс представил проект нового закона и поправок к действующим нормам для регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях. Крупнейшим из таких сервисов в РФ считается французская BlaBlaCar. Проект запрещает использовать наличные средства для компенсации водителям, число рейсов может быть ограничено двумя в сутки, а попутчиков — пятью. За нарушения агрегаторам и перевозчикам грозит блокировка. Юристы называют требования законопроекта «максимальном мягкими». Они позволят BlaBlaCar сохранить позиции на рынке и могут создать угрозу для регулярных автобусных перевозок, предупреждают ряд игроков.

В распоряжении “Ъ” оказался законопроект о правилах заказных некоммерческих перевозок пассажиров на автомобилях при заключении договоров через интернет. Речь идет о разработке нового федерального закона и поправок к действующим нормам. Минтранс 28 июня направил документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в подобных поездках (их также называют карпулинг или райдшеринг).

Рассмотрение проекта продлится до 25 июля. Когда планируется направить документы в Госдуму, в Минтрансе не уточнили. Представитель профильного вице-премьера Максима Акимова подтвердил “Ъ”, что министерство разрабатывает законопроект, но в правительство он еще не вносился.

Идеи Минтранса, по сути, близки к законопроекту правительства Москвы, представленном в августе 2018 года (см. “Ъ” от 21 августа 2018 года), который в том числе предлагал штрафы за нарушения. В документе Минтранса этот вопрос не детализируется, хотя в тексте есть ссылки на административную ответственность владельца агрегатора и на блокировку его сайта. Такая мера может быть применена, если владелец сервиса откажется уведомить Ространснадзор перед началом работы.

Согласно проекту Минтранса, от перевозчика потребуется наличие прав категории B и водительского стажа не менее двух лет. В сутки ему будет разрешено не более двух поездок, организованных через агрегатор. В своем автомобиле водитель не сможет перевозить за рейс более пяти попутчиков. Если выяснится, что перевозчик совершал коммерческие рейсы, то его аккаунт подлежит блокировке. Расчеты между попутчиком и некоммерческим перевозчиком возможны только в безналичной форме через онлайн-сервис. Предельный размер платы определит правительство с учетом цены топлива, смазочных материалов и проезда по платным автодорогам. Законопроект вступит в силу через год после подписания.

В России крупнейшим сервисом карпулинга считается французский BlaBlaCar. По собственным данным, у него в стране более 20 млн пользователей. Аналогичные проекты развивали Mail.ru Group и «Яндекс». Представители BlaBlaCar и «Яндекса» законопроект Минтранса не комментируют.

Помимо BlaBlaCar на рынке карпулинга есть масса проектов меньшего масштаба, утверждает президент ассоциации ЕТС «Автобусные линии страны» Борис Лоран. «Проблема в том, что в соцсетях они вроде и не сервисы — просто предложения доехать. Но при новом законе можно будет их пачками закрывать-блокировать»,— уверен эксперт. В то же время законопроект, по его мнению, «не должен убивать модель карпулинга, иначе это лишит ряд населенных пунктов вообще какого-либо сообщения». «Закон должен определить прозрачные и удобные правила для добросовестных пользователей и предотвратить применение этой модели недобросовестными водителями, а особенно замаскированными под видом водителей автобусными перевозчиками»,— считает Борис Лоран.

Проект написан «под BlaBlaCar», уверен бывший гендиректор «Яндекс.Автобусов», основатель сервиса «Атлас» Михаил Томшинский. По его словам, после принятия поправок французский сервис сохранит позиции на рынке, но сегмент регулярных автобусных перевозок серьезно пострадает. Законопроект выглядит максимально мягким по отношению к агрегаторам и фрахтовщикам, возражает партнер НАФКО Павел Иккерт. В случае принятия документа, полагает он, микроавтобусы более не смогут использоваться в целях некоммерческих перевозок сервисами наподобие BlaBlaCar, что «наверняка обрадует коммерческих перевозчиков».

Владислав Новый, Дмитрий Шестоперов