Адвокат сообщил о готовности Цемаха дать показания следователям по делу MH17

Бывший зенитчик вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), подозреваемый в причастности к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена. Детали допроса адвокат господина Цемаха уточнить не смог.

«Он напуган и тяжело переживает все, что с ним произошло, но тем не менее готов дать показания как нидерландским, так и украинским следователям, чтобы защитить свое честное имя. Делать это он согласен только на территории ДНР»,— сказал господин Кучерена (цитата по ТАСС).

В июне 2019 года Владимир Цемах был задержан украинскими спецслужбами в городе Снежное (территория, контролируемая ДНР) и вывезен с территории самопровозглашенной республики. Возглавлявший в 2014 году, по его собственным признаниям, противовоздушную оборону Снежного, Владимир Цемах был арестован по подозрению в причастности к крушению самолета. По его словам, в ходе допроса в присутствии иностранных представителей сотрудник Генеральной прокуратуры Украины угрожал ему пожизненным заключением и заявлял, что Киев не включит его в список на обмен заключенными с Москвой. При этом он подчеркнул, что отказался давать показания, которые от него якобы требовали. Господин был освобожден под поручительство и включен в список обмена осужденными и задержанными между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября. В том же месяце господин Цемах вернулся в ДНР.

17 июля 2014 года рейс МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малайзийского Boeing 777-200 находилось 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Подробнее о ситуации Владимира Цемаха — в материале «Ъ FM».