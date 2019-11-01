Фигурант дела MH17 Цемах рассказал о допросах СБУ и полиции Нидерландов и Австралии

Бывший зенитчик вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), подозреваемый в причастности к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, Владимир Цемах рассказал, что его допросом занимались как украинские следователи, так и представители полиции Нидерландов и Австралии. Минувшим летом господин Цемах был вывезен из ДНР украинскими спецслужбами, а затем арестован украинским судом. В сентябре он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

В интервью «РИА Новости» Владимир Цемах рассказал, что в ходе допроса в присутствии иностранных представителей сотрудник Генеральной прокуратуры Украины угрожал ему пожизненным заключением и заявлял, что Киев не включит его в список на обмен заключенными с Москвой. «Ты смотри, тебе не обмен, тебе только пожизненное светит, но очень многое будет зависеть от того, какие ты дашь ответы вот этим товарищам»,— вспомнил господин Цемах напутственные слова сотрудника украинской Генпрокуратуры перед допросом представителями Австралии и Нидерландов.

Также господин Цемах рассказал, что во время допросов представители Австралии и Нидерландов предлагали ему «программу защиты свидетеля, гражданство, домик в Голландии». При этом он подчеркнул, что отказался давать показания, которые от него якобы требовали.

В июне 2019 года Владимир Цемах был задержан украинскими спецслужбами в городе Снежное (территория, контролируемая ДНР) и вывезен с территории самопровозглашенной республики. Возглавлявший в 2014 году, по его собственным признаниям, противовоздушную оборону Снежного, Владимир Цемах был арестован по подозрению в причастности к крушению самолета, однако затем был освобожден под поручительство и включен в список обмена осужденными и задержанными между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября. В том же месяце господин Цемах вернулся в ДНР.

17 июля 2014 года рейс МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малайзийского Boeing 777-200 находилось 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Подробнее о ситуации Владимира Цемаха — в материале «Ъ FM».