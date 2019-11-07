Логотип «русской Википедии» разработает подрядчик Сбербанка за 5,5 млн рублей

Большая российская энциклопедия определилась с подрядчиком, который разработает бренд и маркетинговую стратегию для российского аналога «Википедии». Как сообщило издание Adindex со ссылкой на портал госзакупок, тендер выиграла компания «Спутник Консалтинг», предложившая выполнить работы за 5,5 млн руб.

Национальный аналог «Википедии», предложенный Дмитрием Медведевым еще в 2016 году, планируется создать в 2020 – 2023 годах. На его разработку выделят 1,7 млрд руб. Созданием портала займется Большая Российская энциклопедия.

Кроме «Спутник Консалтинг» в тендере участвовали московское агентство UP media и самарская компания «Линия». Последняя предложила самую низкую цену за работы — 3,4 млн руб., но не справилась с тестовым заданием.

Как удалось выяснить изданию «Открытые медиа», русская «Википедия», возможно, будет называться «Знания». На сайте по поиску работу HeadHunter «Спутник Консалтинг» разместил вакансию графического дизайнера на «масштабный и креативный проект». В тестовом задании соискателям предложено разработать логотип общедоступной и бесплатной электронной энциклопедии международного уровня «Знания».

Напомним, несколькими днями ранее президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией. По его мнению, российский аналог будет содержать более достоверные сведения. В самой «Википедии» заявление российского президента восприняли с тревогой.

О том, зачем понадобилось создание русской «Википедии» и что из этого может получиться,— в материале “Ъ FM” «Освоят и забудут».

О предложении Владимира Путина — в материале “Ъ” «Законно русские».