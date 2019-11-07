Казахстан заинтересован в покупке самолетов SSJ 100

Россия и Казахстан ведут переговоры о покупке самолетов SSJ 100, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко в кулуарах форума российско-казахстанского межрегионального сотрудничества. Он отметил, что переговоры проходят «достаточно успешно».

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Россия и Египет ведут переговоры о поставках 15 самолетов SSJ 100. По его словам, обсуждение идет в контексте возобновления чартерного авиасообщения с египетскими курортами. Также стало известно, что закупкой 100 самолетов SSJ 100 для «Аэрофлота» у их производителя «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) займется ВЭБ.РФ. На эти цели будет выделено $3,8 млрд в течение шести лет, после чего госкорпорация передаст их в лизинг перевозчику на 12 лет.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «SSJ 100 подобрали ключевого госзаказчика».