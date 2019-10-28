Россия и Египет обсуждают поставки 15 самолетов SSJ 100

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Россия и Египет ведут переговоры о поставках 15 самолетов SSJ 100. По его словам, обсуждение идет в контексте возобновления чартерного авиасообщения с египетскими курортами.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено в 2015 году после крушения лайнера «Когалымавиа» над Синайским полуостровом из-за взрыва на борту. Жертвами трагедии стали 224 человека. В октябре нынешнего года МИД России допустил, что авиасообщение может возобновиться в ближайшее время.

«Все упирается в авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Будет решен вопрос, я думаю, что коллеги с большим интересом отнесутся к этому треку дискуссии»,— сказал господин Мантуров в интервью ТАСС в рамках форума «Россия—Африка».

Он также сообщил, что переговоры по экспорту самолета МС-21 находятся в начальной стадии. По словам министра, в первую очередь поставки будут идти на внутренний рынок, потом в страны Евразийского экономического союза (ЕЭС) и в страны ближнего зарубежья. По дальнему зарубежью также «уже есть наработки», уточнил Денис Мантуров.

Напомним, в первом полугодии текущего года выручка АО «Гражданские самолеты Сухого» от продаж SSJ 100 снизилась в семь раз: с 14,698 до 2,048 млн руб. Компания понесла убытки на фоне авиакатастрофы с SSJ 100, которая произошла 5 мая в Шереметьево. Самолет компании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке в аэропорту. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.