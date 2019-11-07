Средний класс стал самой закредитованной группой в России

Самой закредитованной группой в России является средний класс, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Ранее Минэкономики предупредило о «взрыве» в 2021 году проблемы с закредитованностью населения.

«Говоря о закредитованности россиян, уместнее анализировать группу со средними доходами, так как именно среднедоходный слой наиболее закредитован и уязвим»,— говорится в исследовании.

Согласно анализу, 89% граждан со средним уровнем дохода регулярно пользуется кредитными картами, 22% граждан этой же категории имеют автокредит. Каждый пятый россиянин (20%) со средним доходом выплачивает кредит на неотложные нужны.

При этом в аналитическом холдинге отмечают в целом снижение интереса россиян к потребительским кредитам и кредитам на неотложные нужды.

Напомним, Всемирный банк недавно назвал закредитованность населения одной из главных угроз российской экономике. В апреле населению было выдано почти 450 млрд руб. кредитов наличными, что можно считать рекордом — такого не было с 2012 года.

О проблеме закредитованности россиян — в материале “Ъ” «Заем как у людей».