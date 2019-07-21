Минэкономики ждет «взрыва» проблемы с закредитованностью в 2021 году

Проблема в экономике России из-за закредитованности населения, по расчетам Минэкономики, «в любом случае взорвется» в 2021 году. Об этом заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» министр экономического развития Максим Орешкин. «Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем»,— сказал он (цитата по ТАСС).

«Мы сейчас уже предложения такие готовим, что можно было бы сделать, когда отрезание произойдет с точки зрения выдачи новых кредитов, какие механизмы предложить, чтобы конкретные люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из нее постепенно смогли бы выйти»,— заявил господин Орешкин. По его словам, безболезненно точно уже не получится.

Лояльность граждан к жизни в кредит, как и доля тех, кто стал пользоваться потребительскими займами, несмотря на спад доходов, за год заметно выросла, свидетельствуют данные нового опроса ФОМ для ЦБ. Хотя домохозяйствам все сложнее расплачиваться с долгами — они растут не только перед банками, но и перед друзьями и родственниками должников, опрошенные фондом отмечают, что жизнь в долг в их ближайшем круге становится все популярнее.

Более половины россиян испытывают трудности с погашением кредитов, выяснили эксперты Всемирного банка и Роспотребнадзора. Почти трети опрошенных не стоило бы предоставлять кредит уже сейчас, считают исследователи. Еще у четверти проблемы возникнут при минимальном ухудшении макроэкономической ситуации или снижении дохода.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Россияне достигли точки кредитного невозврата».