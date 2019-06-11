Россияне достигли точки кредитного невозврата

Более половины россиян испытывают трудности с погашением кредитов, выяснили эксперты Всемирного банка и Роспотребнадзора. Почти трети опрошенных не стоило бы предоставлять кредит уже сейчас, считают исследователи. Еще у четверти проблемы возникнут при минимальном ухудшении макроэкономической ситуации или снижении дохода. На этом фоне многие эксперты с тревогой восприняли данные агентства Frank RG, согласно которым только в апреле населению было выдано почти 450 млрд руб. кредитов наличными, что можно считать рекордом — такого не было с 2012 года. Тот же Всемирный банк недавно назвал закредитованность населения одной из главных угроз российской экономике.



Аналитик группы компаний InstaForex Александр Давыдов полагает, что коллапс из-за кризиса неплатежей банкам пока не грозит, однако риски в финансовой системе быстро растут: «Если начнутся массовые неплатежи, это, безусловно, станет серьезным ударом для экономики.

Единственное, что может спровоцировать такой процесс, — это неожиданный спад, который повлечет за собой резкий рост безработицы в сочетании со снижением зарплат.

Пока что не видно каких-либо серьезных предпосылок к этому. Здесь нужно говорить о том, что на данный момент гораздо больший риск несут сами банки. Рост во многом происходит за счет потребительских кредитов, выдаваемых наличными. Когда мы говорим о небольших или средних банках, за этим скрывается банальная операция по обналичиванию, которая, естественно, создает дыру в балансе — рано или поздно она может привести к банкротству. В дальнейшем это повлечет за собой серьезные проблемы финансирования и исполнения платежей».

Сложности в банковской системе при сохранении нынешней ситуации могут начаться через два-три года. Однако Центробанк наверняка предпримет меры, чтобы это предотвратить, уверен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович: «Говоря о потребительском кредитовании, конечно же, мы видим наличие существенных рисков для финансовой стабильности, но чтобы в ближайшие два-три года это привело к коллапсу, угрозы должны усиливаться и не “охлаждаться” со стороны ЦБ. Несмотря на некоторое ухудшение качества портфеля потребительских кредитов, уровень просрочки остается на приемлемым. Данная проблема находится на постоянном контроле у регулятора».

Между тем на минусы бурного роста потребительского кредитования обратил внимание первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, выплаты по кредитам негативно влияют на реальные доходы населения.

Андрей Загорский