Facebook поделился данными с партнерами

Facebook мог давить на конкурентов при помощи информации о пользователях. Это выяснилось из внутренних данных соцсети, которые оказалась в интернете — некие личные переписки, заметки и презентации. Часть страниц была помечена как «строго конфиденциальные», сообщает телеканал NBC. По данным СМИ, компания открывала доступ к информации о пользователях своим партнерам, например, Amazon, который вкладывался в рекламу Facebook. В другом случае соцсеть закрыла доступ к данным для приложения Mssg.me, потому что оно слишком быстро набирало популярность и могло конкурировать с самим Facebook. Насколько серьезны эти обвинения? И мог ли Facebook таким образом давить на конкурентов?

Руководитель Лаборатории Комьюнити Владислав Титов считает претензии необоснованными: «Есть конкурентная борьба. Если нет претензий от антимонопольных организаций, то в чем проблема? Естественно, всю свою накопленную аудиторию компании используют для зарабатывания максимальной прибыли и, естественно, вытеснения конкурентов с рынка.

Это обвинение выглядит, как будто мы обозвали бизнесмена бизнесменом и пытаемся тыкать в него пальцем.

Если социальная сеть бесплатна для пользователей, значит, пользователи являются товаром, потому она так и выгодна для рекламодателей, что позволяет добраться именно до своей аудитории. Другое дело, в этой новости нет никакой конкретики о том, что Facebook передавал данные пользователей третьим компаниям. Раньше несколько раз случались скандалы, когда Facebook передавал именно записи разговоров, и это было неприятным фактом для пользователей.

То, что Facebook дает возможность использовать эти данные, — это не секрет. IT-гигант официально предоставляет рекламные возможности, и в тот момент, когда рекламодатель платит деньги, то может использовать данные пользователей соцсети. Любая компания может показать рекламу конкретному пользователю, который проживает в таком-то районе, на такой-то улице, например, это женщина 18-ти лет, которая интересуется кошечками.

Это продажа не данных, а возможностей использовать данные».

Весной прошлого года полиция Калифорнии начала в отношении Facebook расследование из-за утечек данных пользователей. По версии следствия, компания Cambridge Analytica получила от соцсети информацию почти 90 млн человек и использовала ее для манипуляции общественным мнением во время американских выборов в 2016 году и референдума в Великобритании по «Брекситу».

Генпрокурор обратился в Верховный суд: по его словам, на протяжении полутора лет Facebook не реагировал на запросы следователей. Теперь он надеется обязать соцсеть предоставить данные об утечках.

Но серьезных последствий для компании ждать не стоит, считает независимый эксперт в области информационных технологий Роман Ивлиев: «Выглядит так, как будто Facebook собирается до последнего упираться, что он здесь ни при чем. Всегда есть вариант сказать, что это не официальная позиция компании, а деятельность отдельно взятых личностей, которые выполняли какие-то свои условные KPI или планы — мы сейчас их накажем и больше так не будем делать. В принципе за последнее время до каких-то серьезных конфликтов властей с “информационщиками” не доходило. Это же огромные деньги, огромная империя — часть Соединенных Штатов. Возможно, что Facebook просто в моменте попросит взамен какие-то услуги для себя и оставит все как есть, как у нас ловят хакеров и в некоторых случаях приглашают их сотрудничать в обмен на снятие каких-то обвинений.

Вполне может быть, что это действия конкурентов, чтобы поднять волну негатива вокруг Facebook.

Любое обвинение в эксплуатации персональных данных пользователей – это плохо. После них регулярно запускаются флешмобы «удали свой аккаунт» и другие. Но когда у соцсети сотни миллионов пользователей, если уйдет 5-10 тыс. человек, то никто не пострадает. Система настолько велика, что вряд ли получится серьезно повлиять на нее, учитывая то, что настоящий президент США очень трепетно относится к экономическе».

Несколько дней назад компания Facebook обновила логотип. Теперь он отличается от обозначения одноименной соцсети. В некоторых СМИ звучало мнение, что таким образом Facebook хочет отделить компанию от многочисленных скандалов с утечками и дать понять пользователям: их данные переходят не только к соцсети, но и ко всем другим активам компании.

Анна Никитина