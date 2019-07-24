Власти начнут собирать досье на россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единой базы с информацией о каждом жителе страны. Формировать и вести ее будет Федеральная налоговая служба. Планируется, что получать данные она будет напрямую из разных ведомств. Но учитывая объем информации, к которой власти получат доступ, это может привести к пересмотру социальной политики государства, опасаются эксперты. Какие данные будут храниться в единой базе? И зачем это нужно властям? Выяснял Владислав Викторов.

Скрыться больше не получится: власти будут знать о вас все и даже больше. Помимо стандартного набора из паспортных данных, номеров СНИЛС и ИНН, в единой базе будет информация и о семейном положении и других родственных связях. Впечатляет и список ведомств, которые также должны будут передавать туда информацию — МВД, Пенсионный фонд, Минобороны, Минобрнауки и даже Росморречфлот. Объем данных внушительный. Для их обработки выбрали Федеральную налоговую службу. Почему именно ее, объясняет председатель Российского союза налогоплательщиков и член общественного совета при Федеральной налоговой службе Артем Кирьянов: «Именно налоговая служба аккумулирует те возможности, которые могут обеспечить единый формат передачи данных о гражданах Российской Федерации. Вся информация хранится в облаке, то есть невозможно осуществить какое-либо мошенничество, подмену юридически значимых моментов.

Есть технологии, базы данных, которые просто обязаны взаимодействовать друг с другом, чтобы не создавать людям лишних проблем».

Любопытно и то, что законопроект разработан по указу президента о дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины при расчетах с Пенсионным фондом, фондами социального и медицинского страхования. В пояснительной записке сказано, что документ позволит в том числе повысить эффективность социально-экономической политики государства.

И похоже, что россиянам стоит готовиться к появлению чего-то вроде социального рейтинга, как в Китае, полагает профессор Высшей школы экономики Иван Родионов. В этом случае власти смогут перейти к системе «каждому по потребностям». «База будет использоваться и при кредитовании. Что касается образования, электронный диплом, аттестаты будет бессмысленно теперь продавать в переходах. Нельзя устроиться на работу с фальшивым дипломом, нельзя пойти за социальными услугами, если у тебя нет инвалидности, тебе не будут индексировать пенсию, если обнаружится, что ты продолжаешь работать. Это также будет воздействовать на анализ несовпадения доходов и расходов», — заключил Родионов.

Но учитывая и объем досье, которые будут под рукой у властей, не менее важен вопрос защищенности этой информации. Сообщения об утечках персональных данных появляются в СМИ с тревожной регулярностью. Нередко в отрытый доступ попадают и данные из правительственных ресурсов — в конце прошлого года утечка произошла с сайта мэрии Москвы. Налоговая пока не была замечена в небезопасном хранении информации, хотя недавно случился сбой в работе системы ЗАГС, которой с недавних пор заведует ФНС. К тому же хранить данные в облаке, как это делает налоговая, не лучшая идея, говорит гендиректор компании IDX Светлана Белова: «Microsoft — один из самых искушенных провайдеров облачных решений, но и у него происходят утечки информации.

Такой реестр имеет практический смысл, если данные в нем актуальны и достоверны. Данные других ведомств скорее будут метками, по которым можно делать уточнения.

А так у налоговой есть все, и вряд ли перед ней стоит задача собирать из других источников и складывать к себе информацию».

Впрочем, как именно власти планируют защищать персональные данные, в документе не уточняется. Но подумать об этом время еще есть. Если законопроект поддержит парламент, то единую базу начнут создавать с 2022 года с переходным периодом в три года.

Чтобы единая база заработала, почти каждому ведомству, которое будет передавать туда данные, придется разработать дополнительные законы. Например, ФНС должна будет переписать Налоговый кодекс.