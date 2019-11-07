Александр Беглов рассказал о невозможности ускорения строительства метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем ответе депутатам Заксобрания сообщил о невозможности ускорить строительство метро в городе. Речь, в частности, шла о прокладке Красноселько-Калининской («коричневой») линии, первый участок которой планируется открыть не раньше лета 2022 года. Вопросом о возможном ускорении работ на данном объекте задались члены фракции «Единой России» в ЗакСе Михаил Барышников, Алексей Цивилев и Денис Четырбок. По их мнению, скорейшее открытие новых станций на юго-западе Петербурга поможет улучшить транспортную инфраструктуру Красносельского района.

В обращении к парламентариям господин Беглов напомнил, что «коричневная» ветка метро строится в два этапа. Вначале будет построен участок от станции «Путиловская» до станции «Казаковская» («Юго-Западная»), и лишь затем приступят к строительству участка от «Казаковской» до «Сосновой Поляны», сроки ввода которого запланированы на 2026-2027 годы. При этом «уменьшение сроков реализации объектов метрополитена может привести к удорожанию производства работ, либо к снижению их качества, а также к возможному нарушению технологического процесса строительства», отметил губернатор.

Ранее “Ъ-СПб” писал о судебных спорах между АО «Метрогипротранс» и ОАО «НИПИИ "Ленметрогипротранс"», претендующих на проектирование Красносельско-Калининской линии метро почти за 1 млрд рублей. Тендер на выполнение этих работ достался московской компании, ее конкурент из Петербурга итоги аукциона оспорил.